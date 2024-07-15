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基市公車狀況多！處長下台 綠議員指要換公車非換處長

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市公車處長明天異動，原處長楊華中轉任市府參議，產業發展處副處長鄭永陽接任公車處長。聯合報系資料照片
基隆市公車處長明天異動，原處長楊華中轉任市府參議，產業發展處副處長鄭永陽接任公車處長。聯合報系資料照片

基隆公車處長楊華中明天轉任市府參議，由產業發展處副處長鄭永陽接任公車處長。民進黨市議員許睿慈說，市公車1個月以來路邊拋錨高達24次，是要換公車不是換處長。市府發言人呂謦煒表示，市長謝國樑上任後加速電動公車採購，預計2年內更換123輛全新低底盤電動公車。

呂謦煒表示，公車處長職務異動目的是盼公車處運作更好，楊華中轉任參議後，將借重他的法政背景專長，協助市長、副市長和秘書長交辦的專案與核稿工作。

基隆市公車近期頻出狀況，許睿慈表示，市公車1個月以來路邊拋錨高達24次，幾乎是1天壞1台，議員要求市府更換公車，謝樑樑卻採取推卸責任的行動，將公車處長換掉。

許睿慈說，市民期望的是改善公車服務，停止採購中古公車，而不是人事變動。鄭永陽轉任公車處長，無助於解決公車老舊的問題，反而可能因為人事變動導致管理混亂，無法真正解決問題。這樣的決策不僅無助提升公共交通服務質量，還可能進一步削弱市民對政府的信任。

呂謦煒表示，基隆公車老舊問題長期存在，前市長林右昌時代已開始採購堪用二手公車來降低車齡，謝國樑上任後，加速電動公車的採購，預計在2年內更換123輛嶄新的低底盤電動公車。

基隆市公車處長明天異動，原處長楊華中轉任市府參議，產業發展處副處長鄭永陽接任公車處長。聯合報系資料照片
基隆市公車處長明天異動，原處長楊華中轉任市府參議，產業發展處副處長鄭永陽接任公車處長。聯合報系資料照片

公車 基隆 電動

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