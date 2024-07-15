基市又見官方臉書粉專被盜用 出現情色圖像和網址連結

基隆市政府社會「基隆祖孫館」臉書粉專，6月初遭人盜走帳號、密碼「入主」後，張貼情色影像。事隔1個多月，衛生局所屬的「e化健康博物館粉專」也被人侵入，連續3天出現情色貼文。衛生局在官網公告帳號被盜，請民眾不要再進入，並報警追查涉案人。

社會處委外營運的基隆祖孫館、暖暖親子館臉書粉絲專頁，6月間遭人盜用帳號，上傳不雅影片連結網址。委外單位發現後向臉書申訴，並立即成立新的粉專因應。

市府各單位事後檢視所屬粉專，清查擁有權限的管理人身分，並加強防駭措施。衛生局已成立20多年的e化健康博物館粉專，雖然也有完成檢視，但疑有漏網之魚，或是有管理人帳號被盜，日前也遭人侵入，張貼情色資訊。

衛生局長張賢政說，20多年前開始推廣闔家歡健檢，並在臉書在台灣風行時，設立e化健康博物館粉專。社會處所屬粉專6月出狀況後，衛生局有全面檢視所屬粉專，也有檢討e化健康博物館粉專帳號密碼管控，但可能有疏漏才會被人掌控管理權限，出現不雅資訊。

衛生局已報警，並向臉書反映，同時在官網站提醒民眾不要點擊進入e化健康博物館粉專。基市警二分局接獲報案後，已向臉書說明粉絲專頁遭駭，請臉書協助讓衛生局取回帳號，並追查涉案人IP位置，查明駭客身分。