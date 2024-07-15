快訊

獨／北市聯醫總院長將退休 榮總桃園分院長王智弘接任

奧運羽球／麟洋配抽到籤王 落唯一5隊D組將「多打一場」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基市又見官方臉書粉專被盜用 出現情色圖像和網址連結

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生局在官網公告臉書e化健康博物館粉專帳號被盜，請民眾不要再進入，並報警追查涉案人。圖／取自衛生局臉書
衛生局在官網公告臉書e化健康博物館粉專帳號被盜，請民眾不要再進入，並報警追查涉案人。圖／取自衛生局臉書

基隆市政府社會「基隆祖孫館」臉書粉專，6月初遭人盜走帳號、密碼「入主」後，張貼情色影像。事隔1個多月，衛生局所屬的「e化健康博物館粉專」也被人侵入，連續3天出現情色貼文。衛生局在官網公告帳號被盜，請民眾不要再進入，並報警追查涉案人。

社會處委外營運的基隆祖孫館、暖暖親子館臉書粉絲專頁，6月間遭人盜用帳號，上傳不雅影片連結網址。委外單位發現後向臉書申訴，並立即成立新的粉專因應。

市府各單位事後檢視所屬粉專，清查擁有權限的管理人身分，並加強防駭措施。衛生局已成立20多年的e化健康博物館粉專，雖然也有完成檢視，但疑有漏網之魚，或是有管理人帳號被盜，日前也遭人侵入，張貼情色資訊。

衛生局長張賢政說，20多年前開始推廣闔家歡健檢，並在臉書在台灣風行時，設立e化健康博物館粉專。社會處所屬粉專6月出狀況後，衛生局有全面檢視所屬粉專，也有檢討e化健康博物館粉專帳號密碼管控，但可能有疏漏才會被人掌控管理權限，出現不雅資訊。

衛生局已報警，並向臉書反映，同時在官網站提醒民眾不要點擊進入e化健康博物館粉專。基市警二分局接獲報案後，已向臉書說明粉絲專頁遭駭，請臉書協助讓衛生局取回帳號，並追查涉案人IP位置，查明駭客身分。

博物館 基隆 衛生局

延伸閱讀

基市選委會列查詢單回覆9種樣態 認定無效連署人並刪除

狠心媽讓6歲女兒赤腳走滾燙柏油路 竹縣社會處：就醫後已安置

中選會、基市選委會再鬥法 中央放寬合格認定基市不從

牽制基市選委會？ 罷樑連署書一度要送影本到中選會

相關新聞

熱氣球陪遊客迎接太麻里曙光 8月19日前還有8場音樂會

台東國際熱氣球活動邁入第二周，今年首場太麻里熱氣球曙光光雕音樂會今晨在「千禧曙光紀念園區」登場，雨後彩虹陪伴熱氣球及曙光...

基市又見官方臉書粉專被盜用 出現情色圖像和網址連結

基隆市政府社會「基隆祖孫館」臉書粉專，6月初遭人盜走帳號、密碼「入主」後，張貼情色影像。事隔1個多月，衛生局所屬的「e化...

宜蘭國際童玩節「主題日」邀請YOYO酪梨姐姐、菠菜哥哥同樂

宜蘭國際童玩節周周主題目，7月17日周三邀請深受小朋友喜歡的YOYO家族酪梨姐姐、菠菜哥哥入園，陪伴大小朋友帶動跳，現場...

綠島潛水景點大香菇增新風貌 川普頭型成話題

綠島知名的潛水景點「大香菇」2016年因莫蘭蒂颱風造成部分損毀，經過8年休養生息後，「大香菇」恢復生機，且增加許多不同面...

厭倦商場…台商富二代19歲返鄉宜蘭務農 從門外漢到帶領團隊翻轉新農業

傑出青農龔哲敬是台商二代，接手父親木材事業，研發創新商品賣到世界頂級飯店，事業有成；但他感到整天交際應酬，人生迷惘，19...

花蓮8公里鄉道中央路由3單位管轄 民代盼升級統一管理

花蓮中央路是花蓮市、吉安鄉的南北向要道，在道路分級上卻是「鄉道」，分別有3個單位管理，常發生號誌、標線與柏油路等硬體設施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。