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宜蘭國際童玩節「主題日」邀請YOYO酪梨姐姐、菠菜哥哥同樂

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
深受喜愛的YOYO家族酪梨姐姐、菠菜哥哥7月17日受邀到宜蘭童玩節，與大小朋友帶動跳，親子同歡。圖／縣政府提供
深受喜愛的YOYO家族酪梨姐姐、菠菜哥哥7月17日受邀到宜蘭童玩節，與大小朋友帶動跳，親子同歡。圖／縣政府提供

宜蘭國際童玩節周周主題目，7月17日周三邀請深受小朋友喜歡的YOYO家族酪梨姐姐、菠菜哥哥入園，陪伴大小朋友帶動跳，現場有QA互動贈送小禮物及合照，打造親子共遊天地，歡迎家長帶小孩到童玩節同歡樂。

酪梨姐姐林妍希與菠菜哥哥羅丘旭在YOYO台擁有高人氣，主辦單位今天宣布，宜蘭童玩節本周主題日，17日中午12點30分到13點，安排酪梨姐姐、菠菜哥哥在寰宇廣場演出，與大小朋友互動，讓參與童玩節的親子們留下歡樂回憶。

童玩節園區分成水陸空域遊戲設施及亮點、民俗團隊表演，這周7月15日到21日安排國際級專業亮點團隊澳洲「Born in a Taxi劇團」演出，民俗團隊有蒲隆地、墨西哥、斯里蘭卡、塞爾維亞、斯洛伐克、蒙古、菲律賓、捷克等國家表演；另有成員為太陽馬戲團，曾獲多個世界比賽冠軍的「虎劇團」帶來溜溜球及扯鈴精彩演出。

童玩節也打造許多適合小小孩的遊戲設施，包括水域的「童心水世界」戲水區，河域5歲以上的幼童可以在家長陪同下搭乘龍舟，還有「星際尋寶」免費提供戲沙工具，親子尋寶發掘鵝卵石。

今年更專門為孩童打造「童話宇宙」展館，規畫「賣火柴的小女孩」以星光電流棒考驗闖關，「白雪公主」奇幻魔鏡，「木偶奇遇記」套圈圈，讓小朋友了解誠實重要性，「三隻小豬」用不同顏色木柴，搭蓋屬於自己的房子，還有「后羿射日」等經典童話改編的互動遊戲，「綠野仙蹤」創意機關的玩具書，是親子閱讀的好天地

「Arpha糖果屋」以格林童話糖果屋改編，引導孩子認識糖果、學習吃甜食後需刷牙，完成指定任務可獲Arpha口腔護理兒童牙膏一條。2024宜蘭國際童玩藝術節詳細資訊請上官網https://www.yicfff.tw或臉書查詢。

宜蘭國際童玩藝術節專為孩童打造的「童話宇宙」展館。圖／縣政府提供
宜蘭國際童玩藝術節專為孩童打造的「童話宇宙」展館。圖／縣政府提供
童話宇宙展館「糖果屋」完成指定任務，可獲贈兒童牙膏。圖／縣政府提供
童話宇宙展館「糖果屋」完成指定任務，可獲贈兒童牙膏。圖／縣政府提供

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