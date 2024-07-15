綠島潛水景點大香菇增新風貌 川普頭型成話題

綠島知名的潛水景點「大香菇」2016年因莫蘭蒂颱風造成部分損毀，經過8年休養生息後，「大香菇」恢復生機，且增加許多不同面貌，其中最特殊的是某個角度貌似美國前總統川普。

綠島潛水業者說，「大香菇」是知名潛點，近期潛水時，從某個角度看，好似美國前總統川普（DonaldTrump）的頭型，讓人忍不住多看兩眼，非常有趣。

綠島鄉長謝賢裕表示，2016年莫蘭蒂颱風造成「大香菇」傾倒，原本想利用人力將其扶正，但最後決定不去影響大自然力量，經過多年後，「大香菇」仍活得好好的，這歸功於黑潮帶的微生物豐富。

謝賢裕指出，最近發現海底珊瑚「大香菇」不僅復原良好，更增添了不同的新面貌，讓潛水客增加話題性；另外，鄉公所近期將推出「媽祖海祭」活動，希望有更多遊客參與，共襄盛舉。

台東縣政府9年前調查，綠島單體微孔珊瑚（大香菇）壽命逾1000年，在北宋時期就長在綠島的18米深海底，7年前高度已有10公尺。活體部分、也就是蓋頂，距離水面約8公尺，是世界最大的團塊微孔珊瑚，台東縣政府將它納入漁業資源保育區範圍，生態非常豐富，吸引許多潛水客朝聖。