厭倦商場…台商富二代19歲返鄉宜蘭務農 從門外漢到帶領團隊翻轉新農業
傑出青農龔哲敬是台商二代，接手父親木材事業，研發創新商品賣到世界頂級飯店，事業有成；但他感到整天交際應酬，人生迷惘，19歲時買了張台灣的單程機票，來到母親的故鄉。在一場產業研討會聽到一位農夫說，種1甲田要分1分給小鳥吃，鳥就不會吃其它田，他不信，兩人爭執下，龔哲敬嗆聲「一定去你田裡看」。
龔哲敬家無田地，從未種過田的他卻當起農夫，花了10年時間翻轉台灣農業及推動自然農法，最近榮獲周大觀文教基金會頒贈全球熱愛生命獎章，全世界只有24人獲殊榮，他今天到縣府接受縣長林姿妙表揚。
龔哲敬18歲時以自學跳級取得廣州中山大學企管學位，承接父親木材事業嶄露頭角，研發天然蠶絲木皮、孔雀羽毛木皮壁紙等，銷售到杜拜及歐美等國際頂級商店。他是讓人羨慕的人生勝利組，但商場忙碌顛倒的作息，讓他厭倦了，急著想逃離飛回台灣。
他不懂什麼是友善耕作，只覺得研討會的那一位農夫在「胡扯」，就這麼一句「一定去」開始接觸農田，他繞了台灣一圈，覺得位處水源頭的宜蘭員山鄉水質清澈，適合人住及耕種。
「從中國回來，身上沒帶什麼錢，沒有投資跟貸款，白手起家」，龔哲敬明明沒錢，還睹一口氣從農，由於跟父親觀念不同，婉拒資助，從承租3公頃田地開始，探索自然農法，第一年沒什麼收入，第二年仔細留種、育苗，揮別商場爾虞我詐，他說，台灣人善良可愛，他踏在田裡的感覺實在，日出早起，人生認真活著真好。
龔哲敬說，分1分田地給小鳥吃，這是真的，而他看到農人用心守護土地，卻被代耕業者欺壓「捨不得」，於是他買一輛二手收割機，再逐步添購農機幫忙代耕，創立代耕團隊「埊」意指山水環繞的水源頭。
在不到5年時間，他從一個門外漢，走到代耕農地超過上百甲，「埊」團隊從1個人擴增到50人。
宜蘭只有1期稻作，耕種4個月收成後，他有更多時間投入代耕，鄰近縣市包括新北及台東他都去過，他笑說，1年有一半以上時間是在顧別人的田，「把農業做成了服務業」，分享理念與種植技術。
龔哲敬說，老一輩人覺得沒前途才返鄉務農，事實並非如此，他目標是建立「青農培訓」，從挑選品種、種植、代耕到包裝，提供有志青農完善訓練，扭轉社會大眾對農業的刻版印象，讓農業正常化；下一個5年目標，他要讓世界看到台灣的翻轉新農業，重現屬於在地人與台灣人的價值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言