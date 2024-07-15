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基市選委會列查詢單回覆9種樣態 認定無效連署人並刪除
基隆市選委會今天開會討論，查對連署人名冊疑似偽造，或2人1組查對意見不一，寄送查詢單後認定標準，列出查詢單回覆的9種樣態，其中招領逾期、查無此人信件認定為無效連署人，其餘7項也將依綜合事實判定為無效連署人。
公民團體「山海公民拆樑行動」發起連署罷免基隆市長謝國樑，8日將4萬3000多人參與連署的連署人名冊，送交基市選委會。選委會收件後，9日展開查對連署人作業，依法應在8月17日前完成。
基市選委會今天開會，討論案由為連署人名冊疑似偽造，依據查對作業辦法，得寄送查詢單詢問本人是否簽署連署人名冊。以及依據中選會罷免案選務工作協調會議決議，查對工作應2人1組進行。
如認定應否刪除2人意見不一時，應寄送查詢單詢問當事人，並不得以未回覆予以刪除。查詢未得當事人回覆之後續處理，由基市選委會應本於職權，綜合其他事實認定連署人名冊是否有偽造情事，不得僅因當事人未回覆或未於期限內回覆，作為連署人名冊予以刪除事由。
基市選委會今討論依職權認定標準，分析查詢單是否回覆會有9種樣態，分別為限時掛號信件附回執逾期招領、限時掛號信件附回執查無此人、限時掛號信件附回執拒領、查詢單有回覆但未簽名或未蓋章、查詢單有回覆但未勾選是或否、查詢單有回覆但勾選是及否2個選項、未回覆查詢單、逾期回覆查詢單和其他。
基市選委會最後決議，招領逾期、查無此人信件認定為無效連署人，其餘查詢單若有另7種回覆樣態情事，認定為無效連署人。選委會並請業務單位審酌郵寄作業相關時間，統一訂定查詢單回覆基準日，寄送查詢單一併寄送提醒事項，限期被查詢人回覆，以郵戳日為憑。
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