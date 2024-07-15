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花蓮8公里鄉道中央路由3單位管轄 民代盼升級統一管理

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
中央路雙向有4車道，路寬約30米，總長約8.4公里，尖峰時刻車流量大，議員希望道路從鄉道提升為縣道。記者王思慧／攝影
中央路雙向有4車道，路寬約30米，總長約8.4公里，尖峰時刻車流量大，議員希望道路從鄉道提升為縣道。記者王思慧／攝影

花蓮中央路是花蓮市、吉安鄉的南北向要道，在道路分級上卻是「鄉道」，分別有3個單位管理，常發生號誌、標線與柏油路等硬體設施不一致的問題。縣議會建議縣府，將道路提升至「縣道」統一管理。建設處回應，每年提供公所管養補助經費，道路升級可能影響公所維管預算，未來將加強協調溝通

中央路雙向有4車道，路寬約30米，被地方稱為「30米路」，串連花蓮市、吉安鄉及台9線、台9丙線等南北向市區道路，總長約8.4公里，尖峰時刻車流量大。但道路分級現為鄉道，管理權責為縣府建設處、花蓮市公所與吉安鄉公所，道路行車管制號誌、人行道與標誌標線均由不同機關負責，導致設施不一的狀況。

縣議會召開「研商中央路從鄉道提升道路等級至縣道」專案會議，主持會議的縣議員魏嘉賢表示，花蓮市公所與吉安鄉公所財源有限，2公所的預算無法負擔中央路養護，且因人事和程序的差異，過去中央路就曾發生柏油路面更新時序不一樣，影響道路整體的服務品質。

魏嘉賢說，縣府近年投入許多人力與資源改善中央路，認為有接管此道路的必要性，未來在「大花蓮都市計畫」發展下，中央路有條件升級為省道，縣府應先將道路分級提升至縣道，並有整體性規畫，帶動地方的繁榮。

縣府建設處副處長張志豪指出，中央路先前施作的左轉彎道工程、提升道路品質鋪面皆為縣府執行，公所負責維護工作，雙方配合度佳。而縣府每年會依照鄉道、考核分數分配道路管養補助經費，如中央路由縣府管理，恐影響兩公所的維管預算。

張說，未來會與各公所加強溝通協調，如鋪面更新等的工程細節與期程，減少時序不一致的情況；若中央路未來經公路局檢討提升到省道，維管的權責跟費用也會與縣道及鄉道不同。

花蓮中央路是花蓮市、吉安鄉的南北向要道，在道路分級上卻是鄉道，議員盼將道路提升至縣道統一管理。本報資料照片
花蓮中央路是花蓮市、吉安鄉的南北向要道，在道路分級上卻是鄉道，議員盼將道路提升至縣道統一管理。本報資料照片

吉安 溝通 花蓮

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