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熱氣球陪遊客迎接太麻里曙光 8月19日前還有8場音樂會

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
今年首場太麻里熱氣球曙光光雕音樂會今晨在「千禧曙光紀念園區」登場，可愛熱氣球陪伴眾人迎接晨光。圖／台東縣政府提供
今年首場太麻里熱氣球曙光光雕音樂會今晨在「千禧曙光紀念園區」登場，可愛熱氣球陪伴眾人迎接晨光。圖／台東縣政府提供

台東國際熱氣球活動邁入第二周，今年首場太麻里熱氣球曙光光雕音樂會今晨在「千禧曙光紀念園區」登場，雨後彩虹陪伴熱氣球及曙光，美麗景致讓現場觀眾目不轉睛，稱讚不虛此行。縣府指出，7月18日至8月19日還有8場光雕音樂會，遊客可掌握時間到台東追球及聽音樂。

太麻里是著名的迎曙光景點，千禧曙光園區天未亮即湧入眾多遊客，曙光球、台東球、彩虹球、熊讚球、日本養樂多超人及南瓜球等六顆熱氣球在眾人期待中亮相。雖然一度下雨影響熱氣球升空時間，不過最後活動順利進行，眾人在熱氣球及悠揚音樂陪伴下，在沙灘上迎接太平洋昇起的第一道曙光。

縣府指出，8場光雕音樂會分別為，7月18日鹿野高台、7月22日三仙台、7月25 日鹿野高台、8月1 日鹿野高台、8月8日鹿野高台、8月12 日台東市國際地標、8月15日鹿野高台、8月19 日鹿野高台。只有三仙台也是迎曙光音樂會，清晨4點登場，其餘鹿野高台的場次皆在晚上7點舉辦。

縣府提醒，台灣國際熱氣球嘉年華延續至8月19日，台東鹿野高台每天上午5點30分至7點30分、下午5點至晚上6點30分，若天氣許可，兩時段均有造型球展演及繫留體驗活動。

曙光球、台東球、彩虹球、熊讚球、日本養樂多超人及南瓜球等六顆熱氣球在眾人期待中亮相。圖／台東縣政府提供
曙光球、台東球、彩虹球、熊讚球、日本養樂多超人及南瓜球等六顆熱氣球在眾人期待中亮相。圖／台東縣政府提供
台東太麻里是著名的迎曙光景點，曙光球、台東球、彩虹球、熊讚球、日本養樂多超人及南瓜球等六顆熱氣球在眾人期待中亮相。圖／台東縣政府提供
台東太麻里是著名的迎曙光景點，曙光球、台東球、彩虹球、熊讚球、日本養樂多超人及南瓜球等六顆熱氣球在眾人期待中亮相。圖／台東縣政府提供

台東 熱氣球嘉年華 音樂會

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