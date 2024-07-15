吃完便當丟邊坡 害太平山人員驚險垂降清垃圾！網友怒喊：開罰

太平山國家森林遊樂區昨天發生遊客吃完便當，直接把便當盒往山坡丟，林業署宜蘭分署獲報動員同仁攀繩而下清垃圾，過程驚險費工，卻又在附近翠峰景觀道路發現沒吃完的便當棄置路邊，照片被貼文公開。網友大罵缺乏公德心，一面倒支持開罰，宜蘭分署表示，若查到行為人，可依森林法開罰最高6萬元。

宜蘭分署表示，昨天星期日，過中午後接獲熱心遊客通報，在分歧點（往太平山莊及翠峰湖的分岔處停車場）眼看著有人吃完的便當盒很直接的又下丟…他們接獲通報後，下午動員同仁攀繩而下，清理垃圾，接著擴大巡視，更發現在翠峰景觀道路200公尺處，團客把沒吃完的便當置於兩個保麗龍箱，直接棄置路邊，讓人氣結。

之前曾發生有旅行團，發了排骨便當給團客，吃不完的廚餘，以及一片片的排骨就往邊坡下丟，被遊客發現後通報緊急處理。

太平山莊人員表示，請同仁攀繩清理便當垂降約10公尺，不得不這麼做，因垃圾亂丟除了危害景觀及衛生問題外，對於生態環境也是，例如野生動物會吃垃圾，改變原生食性及行為等；據了解，有些9人座業者載客上山後，可能把沒有吃完的便當放保麗龍箱，為了省事不帶下山，卻造成清理麻煩。

分署在臉書貼文說，一直以來都能理解，遊客來太平山為了行程方便會自帶午餐，而午餐的樣式很多樣。我們在意的是，餐後垃圾一定不能亂丟，是最基本的。

底下網友紛紛留言，一面倒支持要開罰，網友怒罵「很沒公德心」「水準有夠低」「順手帶下山，有這麼難嗎？」「宣導是針對有水準的人，開罰才能遏止」「撿拾垃圾上來很困難很危險，支持重罰」「可以罰他們去邊坡垂降清垃圾」「團客如果是旅行社，團員連坐，加罰旅行社停止入山數月」。