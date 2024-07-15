東岸商場賣場公告 尋找大坪數店鋪 NET：並非撤離商場

基隆市東岸商場經營權易主，微風廣場進駐，原協力業者NET不易興訟，法院審理中。微風對NET持續經營，但未繳交租金頗有微詞，NET則質疑收租依據及租金如何計算。只是NET已公告尋找大坪數店鋪或可蓋店鋪土地，表示要展店，也可能是為遷址預做準備。

微風集團近日表示，接手基隆東岸商場後已近半年，觀察業績較接手前明顯提升，未來將持續改裝、招商，帶給基隆不一樣的商場面貌。基隆地院判決已經認定基市府擁有商場所有權，希望爭議儘速落幕，讓微風專注商場經營。

微風今年拿下經營權後，原負責經營的NET及進駐店家持續經營，多數店家開轉向交店租給微風，但NET未繳及上報業績，引發關注。

NET委任律師陳義文表示，數月前就多次發發函給基市府，要求提出收取租金的相關依據，以及租金的計算方法以利支付，但市府怠忽職守，至今仍然未回函。市府一再對外醜化NET公司，表示不願意給付租金等等均非事實，只是為了掩飾市政醜聞。

基市府交通處表示，東岸商場已委託微風經營管理，NET主張繼續營業未經市府同意，持續佔用市有財產不合法，已經透過訴訟請求返還及追討不當得利。NET從來都不是市府委託的乙方廠商，而是原委託經營的大日公司的協力廠商，與市府無關。

基隆東岸商場NET賣場爭議未解，但賣場內出現「NET基隆地區展店」公告，指歡迎地主或仲介提案洽商，推薦介紹400至800店鋪，或是可蓋店鋪的600至1000坪土地，條件是鄰近商圈、交通要道，停車方便，引人關注。