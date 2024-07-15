熱氣球嘉年華光雕音樂會 台東太麻里沙灘迎曙光

台東太麻里曙光園區今天舉辦熱氣球嘉年華光雕音樂會，天未亮湧入不少遊客，看著曙光球、台東球、彩虹球、熊讚球、日本養樂多超人及南瓜球綻放豎起，在沙灘上迎接曙光。

台東縣政府發布訊息表示，在有「日昇之鄉」美譽的太麻里迎曙光，是一生必看的震撼大景，太麻里曙光園區的熱氣球光雕音樂會也是今年第一場迎曙光的光雕音樂會場次，在清爽的海風吹拂下，欣賞太平洋上海天一色的壯麗美景。

清晨4時在「千禧曙光紀念園區」搭配6顆熱氣球展開活動，雖然因雨稍延後，但雨後彩虹出現，搭配以「希望曙光」為主題的音樂，澎湃、激昂的「超人」主題曲，引爆高潮，一首首組曲在曙光映襯下，讓現場民眾感受音樂與熱氣球光雕交織的魅力；許多攝影愛好者更早早喬好角度，捕捉熱氣球與曙光相互呼應的絕美畫面。

台東縣政府提醒，2024台灣國際熱氣球嘉年華邁入第2週，想要欣賞或體驗熱氣球的民眾，即日起至8月19日在台東鹿野高台每天上午5時30分至7時30分與下午5時至6時30分，在天氣許可的情況下，將有造型球展演及繫留體驗活動。

下一場曙光光雕音樂會將在22日於成功鎮三仙台舉辦，台東市區場的光雕音樂會則在8月12日於國際地標舉行，國際地標場將有熱氣球光雕秀搭配煙火展演，精采可期。