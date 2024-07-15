花蓮金針花季下月開跑…道路可通行 還有專車搭

花蓮縣玉里赤科山、富里六十石山金針花季預計8月10日起跑，今年留花面積共80公頃。台灣金針協會表示，今年花況不錯，赤科山金針花有望提早兩周，7月底就可欣賞壯觀景色，兩座金針山聯外道路過去受颱風、地震影響，經整修後大致上復原可通行，金針花農盼震後觀光復甦。

富里鄉農會總幹事張素華表示，六十石山金針花開花期約在8月15日到9月中，車輛可從東竹上山，下山依循阿眉溪路，通往東里部落。

台灣金針協會秘書李光濱指出，估計赤科山花況提早7月底陸續綻放，雖然金針加工產業不至於受地震影響，但觀光卻受到衝擊，當地民宿及體驗農家民宿暑假仍有空房。上山的竹林農路與赤科山產業道路因地震、颱風的改善工程，大致上已完成，兩條道路只剩約30公尺碎石路，車輛可通行。

縣府農業處表示，赤科山與六十石山大量種植金針花，形成金色花毯十分迷人，縣府、玉溪地區農會與富里農會規畫相關旅遊活動，預計花季將持續到10月13日止。

另，赤科山今年取得日本卡通人物卡娜赫拉肖像授權，大型人偶除作為今年金針花季主視覺，也將推限定版聯名文創商品；六十石山則以「忘憂大地感謝祭」為主題，邀遊客參與慶典，兩大金針山都規畫一、二日遊行程，搭專車體驗金針農家樂趣。