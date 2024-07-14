基隆和平島王爺海上遊江 獲授證民俗無形文化資產

基隆社靈廟今天舉行王船海上遊江，王船率領漁船遊港遶境祈福，市府已在4月公告登錄「和平島王爺海上遊江」為基隆民俗無形文化資產，今天王船返航後在社靈廟前舉行授證典禮。

文史工作者尹德根指出，社靈廟又稱三府王爺廟，和平島居民稱「王爺公廟」，相傳200多年前有王爺神像隨船漂流至和平島，民眾搭建草屋奉祀，1917年遷到現址建廟，主祀林、溫、傅3名王爺，經研究調查發現，日治時期新聞報導中，即出現王船於農曆6月15日王爺聖誕期間遊江紀錄，距今已超過百年歷史。

尹德根說，早年社靈廟都在海上遶境，祈求漁民海上作業平安、漁獲滿載而歸，因基隆港航務後來快速發展，商船增加，1975年一度中斷改成陸上出巡，2010年才恢復海上遊江傳統。

今天王船船隊啟航後在基隆外海祈福，先後航行新北市瑞芳區深澳漁港、基隆八斗子漁港，再進到基隆港內港，而授證典禮則由基隆市副市長邱佩琳頒授認定證書予無形文化資產「和平島王爺海上遊江」保存者社靈廟名譽主委、平寮里長蔡淑貞。

邱佩琳表示，基隆市因獨特歷史人文特色，發展出獨有的民俗祭儀，展現豐沛的無形文化資產潛力，王爺海上遊江儀式更是結合在地特有漁港人文特色及信仰的具體文化實踐，市府公告登錄保存，盼後代能共同面對歷史記憶，迎向更美好的文化台灣。