快訊

更團結？川普共和黨全代會前「險在槍口下丟命」 川粉竟直呼：天使保佑

未來一周「上午熱薯人、下午雷陣雨」降雨區出爐 大台北飆37度高溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接手基隆東岸商場業績明顯提升 微風：改裝計畫已提交基市府

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
微風首跨外縣市，基隆東岸商場改名「微風東岸」。圖／基隆市政府提供
微風首跨外縣市，基隆東岸商場改名「微風東岸」。圖／基隆市政府提供

微風集團接手基隆東岸商場後已近半年，微風表示，觀察業績較接手前明顯提升，未來也將持續改裝、招商，帶給基隆不一樣的商場面貌，並已經將計劃書給基隆市府，只要計畫獲得通過，就可以立即著手改裝。

雖然在接手東岸商場後，所有權、產權等爭議不斷，更衍生訴訟，但微風表示，產權爭議在日前大日公司起訴基隆市政府的訴訟中，法院判決已經認定基隆市府擁有所有權，因此希望爭議能儘速落幕，專注在商場經營上。

微風表示根據與基隆市府合約內容，在一年內要呈現全新面貌，而改裝計劃書也已經提給市府，而在改裝進行前，先前東岸商場曾被民眾詬病如廁所沒有衛生紙、氣味不佳等，在接手後都已經立即改善，動線也做出調整，近期更推出如夏日電影節等多項親子、藝文活動，拉抬民眾到商場消費的意願。

根據規劃，微風將先在一樓朝向較小單元的多樣性商場改裝，三樓還是以餐飲為主，但會調整更合適的品牌與廠商，四樓更計畫做一個露天電影廣場。

但據了解，自2月起微風拿下經營權後，原負責經營的主富公司（NET）並未撤出，而是持續經營，但並未繳交租金給微風，也拒絕上報業績，在微風東岸中是相當特殊的存在，也因此，微風對於商場的整體業績掌握上，仍有一小塊缺口。

而主富委任律師陳義文則表示，與市府的相關爭議仍在司法審理中，主富公司並沒有要退出基隆；至於目前在東岸商場的店面，也一再與市府洽詢，該如何繳交與應繳交多少租金，但市府仍沒有回應。

基隆 微風 業績

延伸閱讀

NET律師：謝國樑稱沒強闖東岸商場 根本就是說謊

NET擺出「強盜贓物暫置區」 基市府：不要做賊喊抓賊

NET再出招...檢方發還查扣物 全擺商場「強盜贓物暫置區」引側目

罷免謝國樑若成案 多起東岸商場官司可能左右選民意向

相關新聞

宜蘭第一座標準滑步車賽場啟用 冬山鄉辦趣味競賽揭開序幕

宜蘭冬山鄉大興親子公園滑步車遊戲場是全縣第一座標準的滑步車賽場，今天啟用，舉辦兒童滑步車趣味賽揭開序幕。鄉公所表示，滑步...

接手基隆東岸商場業績明顯提升 微風：改裝計畫已提交基市府

微風集團接手基隆東岸商場後已近半年，微風表示，觀察業績較接手前明顯提升，未來也將持續改裝、招商，帶給基隆不一樣的商場面貌...

好康來了！宜蘭縣民用餐打折 佛心店祭爸媽帶6歲童免費吃到飽

宜蘭在地震後的旅宿餐飲生意，並沒有以前旺，不少店家趁暑假紛紛推出優惠，力麗威斯汀度假酒店與礁溪長榮鳳凰酒店推縣民8折優惠...

花蓮紅面鴨FUN暑假 水上朱鸝氣球遭批、歌曲涉抄襲

「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」今晚開幕，縣府設置大型充氣巨鴨及縣鳥朱鸝在鯉魚潭搭配水舞秀吸引觀光客，卻被民代指，朱鸝不...

花蓮金針花季8月起跑 上山道路通行還有專車可搭

花蓮縣玉里赤科山、富里六十石山每年都有金針花季，今年留花面積共80公頃，縣府預告8月10日花季起跑。台灣金針協會表示，今...

民進黨宜蘭縣黨部主委交接 新主委邱嘉進：2026力拚贏回宜蘭

民進黨宜蘭縣黨部新舊主委今天交接，由中央黨部副秘書長何博文主持監交，新主委邱嘉進感謝黨內先進前輩的信賴託付，讓他能夠接下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。