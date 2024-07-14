接手基隆東岸商場業績明顯提升 微風：改裝計畫已提交基市府

微風集團接手基隆東岸商場後已近半年，微風表示，觀察業績較接手前明顯提升，未來也將持續改裝、招商，帶給基隆不一樣的商場面貌，並已經將計劃書給基隆市府，只要計畫獲得通過，就可以立即著手改裝。

雖然在接手東岸商場後，所有權、產權等爭議不斷，更衍生訴訟，但微風表示，產權爭議在日前大日公司起訴基隆市政府的訴訟中，法院判決已經認定基隆市府擁有所有權，因此希望爭議能儘速落幕，專注在商場經營上。

微風表示根據與基隆市府合約內容，在一年內要呈現全新面貌，而改裝計劃書也已經提給市府，而在改裝進行前，先前東岸商場曾被民眾詬病如廁所沒有衛生紙、氣味不佳等，在接手後都已經立即改善，動線也做出調整，近期更推出如夏日電影節等多項親子、藝文活動，拉抬民眾到商場消費的意願。

根據規劃，微風將先在一樓朝向較小單元的多樣性商場改裝，三樓還是以餐飲為主，但會調整更合適的品牌與廠商，四樓更計畫做一個露天電影廣場。

但據了解，自2月起微風拿下經營權後，原負責經營的主富公司（NET）並未撤出，而是持續經營，但並未繳交租金給微風，也拒絕上報業績，在微風東岸中是相當特殊的存在，也因此，微風對於商場的整體業績掌握上，仍有一小塊缺口。

而主富委任律師陳義文則表示，與市府的相關爭議仍在司法審理中，主富公司並沒有要退出基隆；至於目前在東岸商場的店面，也一再與市府洽詢，該如何繳交與應繳交多少租金，但市府仍沒有回應。