快訊

尪遭毒駕撞死…殉職警妻嘆「孤兒寡母」提供郵局帳號 三重警分局證實：是真的

黃子韜擁850億身家！早認定徐藝洋 首揭3年戀情真相

訂單逾2000份！陸商家「緊跟時事」 秒開售川普槍擊案握拳上衣

網傳宜蘭冬山夜市停業 鄉長：純屬誤傳

中央社／ 宜蘭14日電

宜蘭縣冬山火車站前的冬山夜市，每週六晚間有近200攤的攤販，帶動當地觀光人潮，傳出冬山夜市將停止營業，引發網友議論。冬山鄉長林峻輔今天表示，純屬誤傳。

宜蘭相關臉書（Facebook）社團昨天有網友發文，指出代表會接受會談後，決議因長期以來冬山夜市場地環境汙染源未盡改善，噪音分貝等常態問題，因此決議昨天過後停止營業，目前正協商中，極力爭取繼續營業。

對此，林峻輔今天受訪表示，「純屬誤傳」，鄉公所是冬山夜市管理單位，目前並無發文要求停止營業，請民眾暫時不用擔心，歡迎週六前來逛夜市，不過，附近住戶確實有向鄉公所反映，無論在交通管理、攤位發出噪音或環境汙染等已對住戶造成影響。

林峻輔說，已將靠近住戶的攤位遷移到鄉公所後面較為空曠且沒有住家的位置，昨天晚間也與相關單位開會，希望能盡快克服問題，降低民眾反感度，期盼夜市帶動觀光經濟的同時，不要影響周邊住戶生活品質。

林峻輔表示，之後若仍未改善且影響住戶甚鉅，鄉公所不排除比照去年清溝夜市模式，要求冬山夜市暫停營業，待提出改善做好管理後，再恢復營業。

住戶 夜市

延伸閱讀

宜蘭第一座標準滑步車賽場啟用 冬山鄉辦趣味競賽揭開序幕

好康來了！宜蘭縣民用餐打折 佛心店祭爸媽帶6歲童免費吃到飽

民進黨宜蘭縣黨部主委交接 新主委邱嘉進：2026力拚贏回宜蘭

網路瘋傳冬山夜市結束營業 商攤哭了！鄉長闢謠：誰傳的？

相關新聞

宜蘭第一座標準滑步車賽場啟用 冬山鄉辦趣味競賽揭開序幕

宜蘭冬山鄉大興親子公園滑步車遊戲場是全縣第一座標準的滑步車賽場，今天啟用，舉辦兒童滑步車趣味賽揭開序幕。鄉公所表示，滑步...

好康來了！宜蘭縣民用餐打折 佛心店祭爸媽帶6歲童免費吃到飽

宜蘭在地震後的旅宿餐飲生意，並沒有以前旺，不少店家趁暑假紛紛推出優惠，力麗威斯汀度假酒店與礁溪長榮鳳凰酒店推縣民8折優惠...

花蓮紅面鴨FUN暑假 水上朱鸝氣球遭批、歌曲涉抄襲

「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」今晚開幕，縣府設置大型充氣巨鴨及縣鳥朱鸝在鯉魚潭搭配水舞秀吸引觀光客，卻被民代指，朱鸝不...

花蓮金針花季8月起跑 上山道路通行還有專車可搭

花蓮縣玉里赤科山、富里六十石山每年都有金針花季，今年留花面積共80公頃，縣府預告8月10日花季起跑。台灣金針協會表示，今...

民進黨宜蘭縣黨部主委交接 新主委邱嘉進：2026力拚贏回宜蘭

民進黨宜蘭縣黨部新舊主委今天交接，由中央黨部副秘書長何博文主持監交，新主委邱嘉進感謝黨內先進前輩的信賴託付，讓他能夠接下...

花蓮太平洋豐年節周末登場 首推免費導覽服務

花蓮暑假重要活動之一「太平洋南島聯合豐年節」，將於本月19日至21日在德興大草坪登場，縣府指出，今年首次推出免費接駁導覽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。