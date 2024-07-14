網傳宜蘭冬山夜市停業 鄉長：純屬誤傳

宜蘭縣冬山火車站前的冬山夜市，每週六晚間有近200攤的攤販，帶動當地觀光人潮，傳出冬山夜市將停止營業，引發網友議論。冬山鄉長林峻輔今天表示，純屬誤傳。

宜蘭相關臉書（Facebook）社團昨天有網友發文，指出代表會接受會談後，決議因長期以來冬山夜市場地環境汙染源未盡改善，噪音分貝等常態問題，因此決議昨天過後停止營業，目前正協商中，極力爭取繼續營業。

對此，林峻輔今天受訪表示，「純屬誤傳」，鄉公所是冬山夜市管理單位，目前並無發文要求停止營業，請民眾暫時不用擔心，歡迎週六前來逛夜市，不過，附近住戶確實有向鄉公所反映，無論在交通管理、攤位發出噪音或環境汙染等已對住戶造成影響。

林峻輔說，已將靠近住戶的攤位遷移到鄉公所後面較為空曠且沒有住家的位置，昨天晚間也與相關單位開會，希望能盡快克服問題，降低民眾反感度，期盼夜市帶動觀光經濟的同時，不要影響周邊住戶生活品質。

林峻輔表示，之後若仍未改善且影響住戶甚鉅，鄉公所不排除比照去年清溝夜市模式，要求冬山夜市暫停營業，待提出改善做好管理後，再恢復營業。