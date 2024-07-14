宜蘭第一座標準滑步車賽場啟用 冬山鄉辦趣味競賽揭開序幕

宜蘭冬山鄉大興親子公園滑步車遊戲場是全縣第一座標準的滑步車賽場，今天啟用，舉辦兒童滑步車趣味賽揭開序幕。鄉公所表示，滑步車能提升孩子的身體協調性和平衡感，鍛鍊腿部肌肉及心肺功能，對於學齡前小朋友的發展有很大幫助。

大興親子公園位於大興村中興路上，占地1080坪，前身是大興村環保2號公園，早期由於排水性不佳，草地凹凸不平，乏人問津。冬山鄉公所評估認為，此處基地完整、面積夠大，適合做為親子遊憩場所，以450萬元改建解決排水問題，並以滑步車遊戲場為主，配合休閒步道、慢步器等體健設施，去年興建，6月完工，景觀煥然一新。

鄉公所今天舉辦大興親子公園滑步車遊戲場啟用，以舉辦滑步車趣味賽揭開序幕，網路預約報名48人，對象為3至5歲孩童，在大人的加油聲中，小朋友奮力向前，前3名上台領獎，獎品多到差點抱不住。

鄉長林峻輔表示，冬山鄉一直以來都很重視兒童遊憩需求，滑步車對學齡前幼童發展有極大好處，可訓練身體協調性和平衡感，鍛鍊腿部肌肉及心肺功能，歡迎家庭、遊客帶著孩童前來使用，共度親子時光，同時也對社區觀光及商業活動帶來正面影響。