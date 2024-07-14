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宜蘭第一座標準滑步車賽場啟用 冬山鄉辦趣味競賽揭開序幕

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣第一座標準滑步車賽場今天啟用，冬山鄉公所舉辦趣味競賽揭開序幕，吸引孩童們奮力向前較勁。圖／鄉公所提供
宜蘭縣第一座標準滑步車賽場今天啟用，冬山鄉公所舉辦趣味競賽揭開序幕，吸引孩童們奮力向前較勁。圖／鄉公所提供

宜蘭冬山鄉大興親子公園滑步車遊戲場是全縣第一座標準的滑步車賽場，今天啟用，舉辦兒童滑步車趣味賽揭開序幕。鄉公所表示，滑步車能提升孩子的身體協調性和平衡感，鍛鍊腿部肌肉及心肺功能，對於學齡前小朋友的發展有很大幫助。

大興親子公園位於大興村中興路上，占地1080坪，前身是大興村環保2號公園，早期由於排水性不佳，草地凹凸不平，乏人問津。冬山鄉公所評估認為，此處基地完整、面積夠大，適合做為親子遊憩場所，以450萬元改建解決排水問題，並以滑步車遊戲場為主，配合休閒步道、慢步器等體健設施，去年興建，6月完工，景觀煥然一新。

鄉公所今天舉辦大興親子公園滑步車遊戲場啟用，以舉辦滑步車趣味賽揭開序幕，網路預約報名48人，對象為3至5歲孩童，在大人的加油聲中，小朋友奮力向前，前3名上台領獎，獎品多到差點抱不住。

鄉長林峻輔表示，冬山鄉一直以來都很重視兒童遊憩需求，滑步車對學齡前幼童發展有極大好處，可訓練身體協調性和平衡感，鍛鍊腿部肌肉及心肺功能，歡迎家庭、遊客帶著孩童前來使用，共度親子時光，同時也對社區觀光及商業活動帶來正面影響。

鄉公所提醒，進行比賽時要穿戴安全護具，賽道僅能同時容納4人，若多人使用請注意自身安全，若遇大雨導致場域積水，為了安全，也請勿強行使用。

宜蘭縣第一座標準滑步車賽場今天啟用，冬山鄉公所舉辦趣味競賽揭開序幕，吸引孩童們奮力向前較勁。圖／鄉公所提供
宜蘭縣第一座標準滑步車賽場今天啟用，冬山鄉公所舉辦趣味競賽揭開序幕，吸引孩童們奮力向前較勁。圖／鄉公所提供
宜蘭縣第一座標準滑步車賽場今天啟用，冬山鄉公所舉辦趣味競賽揭開序幕，吸引孩童們奮力向前較勁。圖／鄉公所提供
宜蘭縣第一座標準滑步車賽場今天啟用，冬山鄉公所舉辦趣味競賽揭開序幕，吸引孩童們奮力向前較勁。圖／鄉公所提供
宜蘭縣第一座標準滑步車賽場今天啟用，冬山鄉公所舉辦趣味競賽揭開序幕。圖／鄉公所提供
宜蘭縣第一座標準滑步車賽場今天啟用，冬山鄉公所舉辦趣味競賽揭開序幕。圖／鄉公所提供
滑步車趣味賽前3名上台領獎，獎品多到差點抱不住。圖／鄉公所提供
滑步車趣味賽前3名上台領獎，獎品多到差點抱不住。圖／鄉公所提供
宜蘭縣第一座標準滑步車賽場今天啟用。圖／鄉公所提供
宜蘭縣第一座標準滑步車賽場今天啟用。圖／鄉公所提供
宜蘭縣第一座標準滑步車賽場今天啟用，冬山鄉公所舉辦趣味競賽揭開序幕，吸引孩童們奮力向前較勁。圖／鄉公所提供
宜蘭縣第一座標準滑步車賽場今天啟用，冬山鄉公所舉辦趣味競賽揭開序幕，吸引孩童們奮力向前較勁。圖／鄉公所提供
宜蘭縣第一座標準滑步車賽場今天啟用，冬山鄉公所舉辦趣味競賽揭開序幕，吸引孩童們奮力向前較勁。圖／鄉公所提供
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