快訊

熱浪席捲！全台慘成「烤番薯」 4縣市飆高溫達38度以上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好康來了！宜蘭縣民用餐打折 佛心店祭爸媽帶6歲童免費吃到飽

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
兔子迷宮員山點重新開張，有彩虹天空步道讓遊客拍美景。圖／業者提供
兔子迷宮員山點重新開張，有彩虹天空步道讓遊客拍美景。圖／業者提供

宜蘭在地震後的旅宿餐飲生意，並沒有以前旺，不少店家趁暑假紛紛推出優惠，力麗威斯汀度假酒店與礁溪長榮鳳凰酒店推縣民8折優惠，重新開張的網美店兔子迷宮與湯頭特香純的麻二記市井火鍋，軍警醫護都有折扣，6歲以下品嘗麻二記火鍋還能免費吃到飽。

地震後重創花蓮百工百業商機，宜蘭餐飲也受到影響，礁溪老爺酒店日前整修之後重新開張，並未選在此時調漲價格，而力麗威斯汀度假酒店知味西餐廳的周末早午餐，縣民打8折，60歲以上7折，壽星當日5折，值得把握機會前往。

位於員山鄉的兔子迷宮重新開業了，網拍名店有彩虹天空步道、天堂階梯、粉紅兔公車、飛天鞦韆等設施，可賞無敵夜景，即日起至9月底軍警消、公教、醫護及學生憑證消費打85折，宜蘭縣民憑身分證字號「G」開頭享9折優惠。

最近人氣探詢度相當高麻二記市井火鍋，也有警消及醫護9折優惠、憑童玩節票根用餐打95折，更祭出6歲以下兒童用餐免費吃到飽，6歲至12歲用餐250元，250元可以抵扣單點食材，或抵用A5和牛、伊比利豬等加點食材。

最便宜的澎湃蛤蜊火鍋套餐298元，可享用50、60種食材免費吃到飽，有王老吉正宗涼茶與新加坡第一品牌等多款飲料，選擇多樣；辛苦下班的媽媽帶著2個6歲以下小孩用餐，3個人吃飽飽只要花400多元，讓網友大讚佛心價，完勝築間。

最讓消費者津津樂道的火鍋湯頭是店家新鮮熬煮，包括招牌麻辣、青花椒麻辣、泡椒風味及酸菜風味等、菌菇蟲草雞湯、牛奶鍋或素食麻辣，吃素不吃素或吃辣不吃椒的人都能選擇。

麻二記市井火鍋的醬料很多種。記者戴永華／攝影
麻二記市井火鍋的醬料很多種。記者戴永華／攝影
除了點套餐吃到飽，還可以另外單點和牛。圖／業者提供
除了點套餐吃到飽，還可以另外單點和牛。圖／業者提供
兔子迷宮員山點重新開張，可以欣賞無敵夜景。圖／業者提供
兔子迷宮員山點重新開張，可以欣賞無敵夜景。圖／業者提供
三合一火鍋湯頭，右邊是宜蘭很少見的青花椒麻辣。圖／業者提供
三合一火鍋湯頭，右邊是宜蘭很少見的青花椒麻辣。圖／業者提供
麻二記光是煮火鍋的麵食類，就有這麼多種選擇。記者戴永華／攝影
麻二記光是煮火鍋的麵食類，就有這麼多種選擇。記者戴永華／攝影
麻二記提供50、60種食材與飲料，可以讓人吃到飽。記者戴永華／攝影
麻二記提供50、60種食材與飲料，可以讓人吃到飽。記者戴永華／攝影
三合一火鍋湯頭，有麻辣、酸菜及菌菇蟲草雞湯等不同風味。記者戴永華／攝影
三合一火鍋湯頭，有麻辣、酸菜及菌菇蟲草雞湯等不同風味。記者戴永華／攝影

火鍋 酒店 食材

延伸閱讀

民進黨宜蘭縣黨部主委交接 新主委邱嘉進：2026力拚贏回宜蘭

暑假親子fun玩一夏 張善政：來桃園走走看美景

LINE GO消暑季 攜手萬豪酒店換城漫遊

林姿妙涉貪案 法院再度傳喚被告釐清案情

相關新聞

網路瘋傳冬山夜市結束營業 商攤哭了！鄉長闢謠：誰傳的？

宜蘭冬山夜市每周六營業，人潮如織，昨晚網路瘋傳因環境汙染未改善，13日是最終營業日，上百攤業者生計無處去，不少人難過掉淚...

好康來了！宜蘭縣民用餐打折 佛心店祭爸媽帶6歲童免費吃到飽

宜蘭在地震後的旅宿餐飲生意，並沒有以前旺，不少店家趁暑假紛紛推出優惠，力麗威斯汀度假酒店與礁溪長榮鳳凰酒店推縣民8折優惠...

花蓮紅面鴨FUN暑假 水上朱鸝氣球遭批、歌曲涉抄襲

「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」今晚開幕，縣府設置大型充氣巨鴨及縣鳥朱鸝在鯉魚潭搭配水舞秀吸引觀光客，卻被民代指，朱鸝不...

花蓮金針花季8月起跑 上山道路通行還有專車可搭

花蓮縣玉里赤科山、富里六十石山每年都有金針花季，今年留花面積共80公頃，縣府預告8月10日花季起跑。台灣金針協會表示，今...

民進黨宜蘭縣黨部主委交接 新主委邱嘉進：2026力拚贏回宜蘭

民進黨宜蘭縣黨部新舊主委今天交接，由中央黨部副秘書長何博文主持監交，新主委邱嘉進感謝黨內先進前輩的信賴託付，讓他能夠接下...

花蓮太平洋豐年節周末登場 首推免費導覽服務

花蓮暑假重要活動之一「太平洋南島聯合豐年節」，將於本月19日至21日在德興大草坪登場，縣府指出，今年首次推出免費接駁導覽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。