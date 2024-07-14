好康來了！宜蘭縣民用餐打折 佛心店祭爸媽帶6歲童免費吃到飽

宜蘭在地震後的旅宿餐飲生意，並沒有以前旺，不少店家趁暑假紛紛推出優惠，力麗威斯汀度假酒店與礁溪長榮鳳凰酒店推縣民8折優惠，重新開張的網美店兔子迷宮與湯頭特香純的麻二記市井火鍋，軍警醫護都有折扣，6歲以下品嘗麻二記火鍋還能免費吃到飽。

地震後重創花蓮百工百業商機，宜蘭餐飲也受到影響，礁溪老爺酒店日前整修之後重新開張，並未選在此時調漲價格，而力麗威斯汀度假酒店知味西餐廳的周末早午餐，縣民打8折，60歲以上7折，壽星當日5折，值得把握機會前往。

位於員山鄉的兔子迷宮重新開業了，網拍名店有彩虹天空步道、天堂階梯、粉紅兔公車、飛天鞦韆等設施，可賞無敵夜景，即日起至9月底軍警消、公教、醫護及學生憑證消費打85折，宜蘭縣民憑身分證字號「G」開頭享9折優惠。

最近人氣探詢度相當高麻二記市井火鍋，也有警消及醫護9折優惠、憑童玩節票根用餐打95折，更祭出6歲以下兒童用餐免費吃到飽，6歲至12歲用餐250元，250元可以抵扣單點食材，或抵用A5和牛、伊比利豬等加點食材。

最便宜的澎湃蛤蜊火鍋套餐298元，可享用50、60種食材免費吃到飽，有王老吉正宗涼茶與新加坡第一品牌等多款飲料，選擇多樣；辛苦下班的媽媽帶著2個6歲以下小孩用餐，3個人吃飽飽只要花400多元，讓網友大讚佛心價，完勝築間。