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熱浪席捲！全台慘成「烤番薯」 4縣市飆高溫達38度以上

空拍機跨單位合作稽查 花蓮環保局獲特優四連冠

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣境南北狹長，環保局在空品管理上用空拍機監控，提升稽查效率。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣境南北狹長，環保局在空品管理上用空拍機監控，提升稽查效率。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣環保局推動空氣品質維護與噪音防制工作，除在工廠設置即時監測系統，公開監控數據，更利用空拍機、AI檢視空汙來源，提升稽查效率；透過與警方、監理站合作，減少車輛噪音汙染等，近日榮獲環境部「空氣品質維護與噪音管制績效考核」特優，創下四連冠的紀錄，展現環保局工作成果。

環保局表示，花蓮縣境南北狹長，在空品管理上用空拍機監控並結合AI判讀，快速反饋至稽查或汙染控制人員，有效減少稽查人力。

針對工廠空氣排放，以24小時全年無休自動連續監測（CEMS）搭配4G即時監測防弊，其中輔導中華紙漿廠強化自主管理，導入無線射頻辨識系統（RFID）智慧巡檢、管理管線與改善製程操作，去年高濃度異味天數從27%降至0%。

台泥運用水泥旋窯氣化爐燃燒垃圾，為確保鄉親呼吸道健康，環保局增加管道連續監測，並在和平DAKA園區內，設置24小時電子看板公開監控數據，並邀請專家進廠輔導，雙管齊下把關空氣品質。

在車輛排放廢氣汙染上，環保局於校園周邊畫設空品維護區，並在重點道路架設車牌辨識系統，禁止高汙染車輛進入，也透過AI判讀，使柴油車煙霧判煙準確率達94%。

環保局、警方、監理站合作執行「花蓮夜未眠維護安寧」工作，112年車輛噪音陳情相較於111年下降58%，噪音各類陳情案件改善率提升14.9%。

另外，環保局與民政處合作推動環保禮炮車，目前共有113輛環保禮炮車公廟配合使用，112年首推第一家環保寺廟，示範點由花蓮護國宮配合，室內已無香爐，也使用電子香等祭祀。

環保局表示，拿下環境部績效考核最高榮譽殊榮，是東部唯一獲得「特優」縣市，也是環境部對縣府在空品改善與維護上的肯定；同時縣府每年空品總體檢，納入年度加強推動重點工作，空氣品質良好日數（AQI≦100）達99%以上，為全國最優縣市。

花蓮縣長徐榛蔚（前排右二）日前視察柴油車檢測相關流程及設備。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚（前排右二）日前視察柴油車檢測相關流程及設備。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣環保局於校園周邊畫設空品維護區，針對高汙染車輛稽查，並說明管制措施。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣環保局於校園周邊畫設空品維護區，針對高汙染車輛稽查，並說明管制措施。圖／花蓮縣政府提供

噪音 環保局 空氣品質

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