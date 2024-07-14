花蓮紅面鴨FUN暑假 水上朱鸝氣球遭批、歌曲涉抄襲

「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」今晚開幕，縣府設置大型充氣巨鴨及縣鳥朱鸝在鯉魚潭搭配水舞秀吸引觀光客，卻被民代指，朱鸝不是水鳥硬壓在水面上；另紅面鴨的「鴨鴨之歌」涉抄襲。

有網友踢爆，2024花蓮紅面鴨FUN暑假「鴨鴨之歌」抄襲2013年挪威喜劇2人組Ylvis 發表的「The Fox」。對此，縣府觀光處回應，「鴨鴨之歌」是由童歌改編，已向原創徵詢授權。

民進黨籍縣議員胡仁順告訴中央社記者，時任縣長傅崐萁12年前為「朝聖」黃色小鴨而造出的鯉魚潭紅面鴨，年年擴大繁衍，即使觀光效益一年比一年低落，仍然堅持每年暑假都要搬出來用。現在美感令人存疑的朱鸝氣球出現，朱鸝水鳥也硬壓在水面上浮沉。

「每年看到紅面鴨又出現，心裡總是有些感慨，鯉魚潭這樣美麗的山水，是不是可以規劃出更好、更精緻、更吸引人的特色遊程，並且讓觀光產值再放大？」胡仁順說，地震之後，如何讓觀光客交通方便，打造更多「必須」來花蓮的理由，觀光思維應該要調整。

花蓮縣政府觀光處回應，不論是紅面鴨、朱鸝、貓頭鷹都是可愛造型的藝術裝置，不必百分百忠於其形體，或是要求合理性，只是營造適合全家旅遊的親子氛圍，而且也把原本放置縣內各地的各式彩繪鴨都集合在鯉魚潭邊展出，大大小小超過30隻「紅面鴨家族」，讓遊客拍照打卡。

「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」昨天晚間由東森YOYO台哥哥、姐姐舉辦見面會，今天晚間開幕，活動到8月11日止，日間有音樂水舞秀、晚間則有水上劇場演出，還有配合水舞光影秀的星空煙火秀；此外，活動結合壽豐鯉魚潭商圈近40個店家合作，天天發送總額1萬元的現金抵用券，活動詳情可參閱官網。