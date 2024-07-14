花蓮金針花季8月起跑 上山道路通行還有專車可搭

花蓮縣玉里赤科山、富里六十石山每年都有金針花季，今年留花面積共80公頃，縣府預告8月10日花季起跑。台灣金針協會表示，今年花況不錯，赤科山金針花有望提早兩周，於7月底就可欣賞壯觀景色，而兩座金針山聯外道路過去受颱風、地震影響，經整修後大致上復原可通行，金針花農盼震後觀光復甦。

赤科山、六十石山盛產金針花，每到8月中旬開花，吸引大批遊客上山欣賞黃澄澄花海美景，但兩大金針山聯外道路受地震與去年颱風影響而受損，縣府爭取中央預算整修兩處道路。

富里鄉農會總幹事張素華表示，六十石山金針花開花期約在8月15日到9月中，車輛可從東竹上山，下山依循阿眉溪路，通往東里部落。

台灣金針協會秘書李光濱指出，估計赤科山花況提早7月底陸續綻放，雖然金針加工產業不至於受地震影響，但觀光同樣受到衝擊，當地民宿及體驗農家民宿暑假仍有空房。上山的竹林農路與赤科山產業道路因地震、颱風的改善工程，大致上已完成，兩條道路只剩約30公尺碎石路，車輛可通行。

縣府農業處表示，赤科山與六十石山大量種植金針花，形成金色花毯十分迷人，縣府、玉溪地區農會與富里農會規畫相關旅遊活動，預計花季將持續到10月13日止。