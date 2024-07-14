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民進黨宜蘭縣黨部主委交接 新主委邱嘉進：2026力拚贏回宜蘭

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣黨部新舊主委今天交接，由中央黨部副秘書長何博文（中）主持監交，新主委邱嘉進（右）感謝黨內先進前輩的信賴託付。圖／縣黨部提供
民進黨宜蘭縣黨部新舊主委今天交接，由中央黨部副秘書長何博文（中）主持監交，新主委邱嘉進（右）感謝黨內先進前輩的信賴託付。圖／縣黨部提供

民進黨宜蘭縣黨部新舊主委今天交接，由中央黨部副秘書長何博文主持監交，新主委邱嘉進感謝黨內先進前輩的信賴託付，讓他能夠接下主委的重擔，未來將以「團結宜蘭」共同目標，重新擦亮綠色執政招牌，力拚贏回宜蘭執政與驕傲。

縣黨部今天舉行主委交接暨執行委員、評議委員就職，會場大約200名黨員及民眾參與觀禮。主持監交的民進黨副秘書長何博文表示，民進黨執政品質民眾都看在眼裡，未來會持續擦亮「綠色執政、品質保證」這塊招牌，黨交付給新任主委邱嘉進的任務是努力深化基層，而且要照顧好宜蘭縣民主先進、持續與青年世代溝通。

政務委員陳金德是邱嘉進從政啟蒙，他說，台灣是一個值得讓國人驕傲的國家，過去從反對戒嚴走向民主化，追求民主自由與人權，到今天為了國家的體制進行憲法法庭辯論，對民眾來說都是很好的民主教育，身在民主聖地的宜蘭人也要不落人後，邱嘉進主委要更加努力，未來的選戰，民進黨「縣長要贏、議會要過半、鄉鎮市長也要過半」。

卸任黨部主委陳俊宇感謝前輩與夥伴，在他擔任主委任內的協助；新主委邱嘉進說，未來會善用新時代工具，以靈活的戰略思維協助黨公職、候選人，積極爭取開拓年輕世代，提供參與公共事務的平台，透明黨務運作、嚴守黨紀制度，讓黨部發揮最大戰力。

邱嘉進指出，宜蘭是台灣民主的「台灣頭」、民主政治標竿，宜蘭人面對挑戰不怕艱難，會更加團結、勇敢向前，未來縣黨部會努力整合地方共識，信賴台灣、贏回宜蘭。

民進黨宜蘭縣黨部新任主委邱嘉進表示「團結宜蘭」，2026年力拚贏回宜蘭執政。圖／縣黨部提供
民進黨宜蘭縣黨部新任主委邱嘉進表示「團結宜蘭」，2026年力拚贏回宜蘭執政。圖／縣黨部提供
前代理縣長、政務委員陳金德期勉新黨部主委邱嘉進更加努力，未來的選戰，民進黨「縣長要贏、議會要過半、鄉鎮市長也要過半」。圖／縣黨部提供
前代理縣長、政務委員陳金德期勉新黨部主委邱嘉進更加努力，未來的選戰，民進黨「縣長要贏、議會要過半、鄉鎮市長也要過半」。圖／縣黨部提供

宜蘭 民進黨 綠色

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