花蓮太平洋豐年節周末登場 首推免費導覽服務

花蓮暑假重要活動之一「太平洋南島聯合豐年節」，將於本月19日至21日在德興大草坪登場，縣府指出，今年首次推出免費接駁導覽服務，遊客在接駁車上，經由導遊領隊在介紹豐年節活動內容及特色亮點，了解南島原住民族豐富多元的文化內涵。

縣府原住民行政處歷年在活動期間，提供免費接駁車服務，每年使用率均高達數千人次，今年首次結合花蓮縣導遊領隊協會，提供免費接駁車專業導覽人員服務。

原民處代理副處長徐采瑤指出，豐年節活動會場大、現場攤位多，遊客不知從何逛起，於是決定在接駁車上推出導覽服務，透過導遊領隊在車上介紹活動內容、主題之夜的由來，更建議如何有效在活動中吃喝玩樂，滿足遊客的需求。

今年聯合豐年節活動主題「潮向南島 Supu Ta」，3天主題之夜則分別是「Lima牽手之夜」、「Tosa情人之夜」及「Falo綻放之夜」，除了有全台優秀的樂舞團隊登台，還有夏威夷Kamehameha Schools帶來精彩演出，讓遊客欣賞特別的表演。

徐采瑤說，今年活動現場攤位不僅超過150攤，夏威夷團隊也擺攤販售當地特色手工藝。原民處今年也首度推出「最佳攤商」線上票選活動，每人每天有3票機會，投給喜歡的攤商，有機會獲得活動限量紀念品。