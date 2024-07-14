網路瘋傳冬山夜市結束營業 商攤哭了！鄉長闢謠：誰傳的？

宜蘭冬山夜市每周六營業，人潮如織，昨晚網路瘋傳因環境汙染未改善，13日是最終營業日，上百攤業者生計無處去，不少人難過掉淚；網友留言直呼「可惜」，「擺攤命苦」，也有直指「被檢舉，GG了」。冬山鄉長林峻輔表示，沒有批示這樣的決定，怎會有不實傳言？商攤回應，會努力做好改善。

冬山鄉有清溝夜市及冬山夜市，知名度都很高，分別帶動周三與周六大批消費人潮。冬山夜市以前在義成路，2018年經鄉公所決定搬遷到火車站附近，吸引外地遊客搭乘火車逛夜市，目前每周六100多攤做生意，非常受歡迎。

很多夜市常有環境噪音、異味等問題，當地居民反映發電機聲音太大擾民，冬山鄉民代表接獲反映，日前邀集攤販代表討論。

未料，昨晚網路傳出貼文，指稱討論會談決議「因長期以來冬山夜市場地環境污染源未盡改善，噪音分貝等問題，決議7/13茶藝節後停正營業，目前極力爭取繼續營業訴求」。

商攤聽到消息大感震驚，有人難過到哭。貼文瞬間被網友瘋傳，大批網友留言「小朋友的最愛，放鬆好地方沒了」，「 啥，我才打算下星期六去」，「冬山人的損失」；也有網友認為「造成交通及環境，噪音問題，附近住戶受不了」，「被檢舉，所以GG了」。

有人同情「擺攤的人真命苦」，「為了一口飯要看天，現在還要看政府」，「有夜市的地方就會旺」，「冬山夜是很重要的觀光資產，希望好好發展與居民共榮共存」；更有人留言「利澤簡歡迎你」，「壯圍、蘇澳歡迎」。

冬山鄉長林峻輔對於傳言感到莫名，質疑「怎麼會有這種傳言？」鄉公所並沒有做出這樣的決定，可能大家在商討如何改善環境的過程，有人誤解並傳出停止營業消息；但是促進夜市觀光也不能影響居民，若有商攤不配合改善，鄉公所也不排除暫停營業，等改善後再重新開放。