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宜蘭蘇澳潑水節開戰 石垣市長來同樂

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
石垣市長中山義隆（右）來台參加蘇澳潑水節，對於近日東北角海域的種種爭議，表示不希望因政治影響台日情誼，石垣市與蘇澳鎮還是要多加交流；蘇澳鎮長李明哲（左）也說會帶中山義隆參觀蘇澳港旅運中心。記者陳敬丰／攝影
石垣市長中山義隆（右）來台參加蘇澳潑水節，對於近日東北角海域的種種爭議，表示不希望因政治影響台日情誼，石垣市與蘇澳鎮還是要多加交流；蘇澳鎮長李明哲（左）也說會帶中山義隆參觀蘇澳港旅運中心。記者陳敬丰／攝影

宜蘭蘇澳潑水節昨登場，數千民眾齊聚中山路噴射水柱，日本石垣市長中山義隆今年也共襄盛舉，加上去年已是連續二度訪台；被問及近日台灣漁民被扣押的事件，以及大陸科考船進入宜蘭附近海域，中山義隆坦言的確會擔憂，但希望政治因素不要影響石垣市與蘇澳鎮的交流情誼。

石垣市位於日本沖繩縣八重山地區石垣島上，是日本領土最南端，鄰近台灣，與蘇澳鎮結為姊妹市，中山義隆去年就帶隊，疫情後第一次來台參加潑水節。他說，去年是疫情後首度恢復交流，排除萬難都要來潑水。

近日台灣東北海域正值多事之秋，先有我方漁船遭日方扣押，又發生大陸科考船進入等事件，中山義隆表示，還是會擔心影響航線甚至交流，但台灣和日本是友誼之邦，蘇澳與石垣更是姊妹市，不該因為政治因素影響雙方交流與台日情誼。

蘇澳港旅運中心上月底啟用，日本郵輪「日本丸」首航就沿途停靠石垣市與蘇澳港。中山義隆表示，現在台灣對於搭郵輪接受度非常高，日本也正盛行用郵輪接待觀光客，希望明年可以嘗試海上觀光郵輪；蘇澳鎮長李明哲補充，今天將會帶中山義隆參觀旅運中心，為之後郵輪客運、貨運做準備。

今年有25支隊伍參加潑水節踩街，鎮公所安排6輛水車停放在中山路一段，下午3時封街，大人小孩就拿起水槍、水管甚至水桶，盡情朝放眼望去的所有人噴灑沁涼的水柱，公所今下午6時也將舉辦冷泉音樂會。

日本 蘇澳 郵輪

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