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基隆麥金路科技執法陷阱 暫停開單

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市麥金路長庚醫院前、果菜市場路口，有禁止迴轉和限制時段左轉兩個標誌，違規情況認定不一，民眾無所適從，引發爭議。圖／鄭文婷提供
基隆市麥金路長庚醫院前、果菜市場路口，有禁止迴轉和限制時段左轉兩個標誌，違規情況認定不一，民眾無所適從，引發爭議。圖／鄭文婷提供

基隆市麥金路長庚醫院前、果菜市場路口，7月1日起科技執法取締違規迴轉車輛，但很多左轉進果菜市場或橘郡社區的車輛反「中招」，10天就開出600多張，攤商批有禁迴轉和限制時段左轉兩個標誌，民眾無所適從。交通隊同意撤銷罰單，並暫停開單。

該路口紅綠燈上方設有兩個禁止標誌，一個是禁止迴轉，一個是上午7到9時、下午4到7時尖峰段禁止左轉，但如何認左轉還是迴轉有爭議，警方和市府的看法不同。

市府交通處表示，禁止迴轉應是全時段禁止車輛自該路口180度轉往麥金路高速公路方向；車輛如往橘郡社區或果菜市場則屬左轉，應屬部分時段禁止左轉。

警局交通隊認為，該路段如往橘郡社區則屬左轉，如往麥金路高速公路或果菜市場方向則屬迴轉，應全時段禁止。

果菜市場攤販委員會說，規畫單位交通處與執法單位交通隊見解不同，讓民眾無所適從，被開罰很無辜。

市議員鄭文婷表示，不到10天開出600多張罰單，果菜市場很多攤商都收到罰單，有的收到十多張，讓攤商炸鍋。

經協調後，交通隊尊重交通處解釋，目前已開立的罰單應統一銷單，請交通處會勘結束後以公文函給交通隊統一銷單作業，交通處將在禁止左轉誌加註往果菜市場及橘郡社區，把合法左轉規範清楚。

鄭文婷說，交通處完成修正前，先停止取締違規迴轉告發，以免衍生爭議，提醒這段期間收到罰單的民眾，先不要繳罰款。

攤商 罰單 鄭文婷

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