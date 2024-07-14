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基隆麥金路科技執法陷阱 暫停開單
基隆市麥金路長庚醫院前、果菜市場路口，7月1日起科技執法取締違規迴轉車輛，但很多左轉進果菜市場或橘郡社區的車輛反「中招」，10天就開出600多張，攤商批有禁迴轉和限制時段左轉兩個標誌，民眾無所適從。交通隊同意撤銷罰單，並暫停開單。
該路口紅綠燈上方設有兩個禁止標誌，一個是禁止迴轉，一個是上午7到9時、下午4到7時尖峰段禁止左轉，但如何認左轉還是迴轉有爭議，警方和市府的看法不同。
市府交通處表示，禁止迴轉應是全時段禁止車輛自該路口180度轉往麥金路高速公路方向；車輛如往橘郡社區或果菜市場則屬左轉，應屬部分時段禁止左轉。
警局交通隊認為，該路段如往橘郡社區則屬左轉，如往麥金路高速公路或果菜市場方向則屬迴轉，應全時段禁止。
果菜市場攤販委員會說，規畫單位交通處與執法單位交通隊見解不同，讓民眾無所適從，被開罰很無辜。
市議員鄭文婷表示，不到10天開出600多張罰單，果菜市場很多攤商都收到罰單，有的收到十多張，讓攤商炸鍋。
經協調後，交通隊尊重交通處解釋，目前已開立的罰單應統一銷單，請交通處會勘結束後以公文函給交通隊統一銷單作業，交通處將在禁止左轉誌加註往果菜市場及橘郡社區，把合法左轉規範清楚。
鄭文婷說，交通處完成修正前，先停止取締違規迴轉告發，以免衍生爭議，提醒這段期間收到罰單的民眾，先不要繳罰款。
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