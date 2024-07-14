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80歲蒸機女王領航 鐵道迷搶拍
鐵道迷一年一度的盛事「仲夏寶島號」，昨再度請出車齡80年的蒸汽機車女王「CT273」，滿載270名遊客從玉里站出發，噴著蒸汽一路向南，吸引大批民眾搶拍，還有來自北部的鐵道迷COS「星穹鐵道」角色搭車，是0403地震後玉里站難得一見的盛況。
「仲夏寶島號」最具魅力的蒸汽機車頭「CT273」，由日本川崎車輛公司於1943年製造，因外形優美、流線，有「貴婦人」、「蒸汽機車女王」美譽。原本肩負西部幹線輸運任務，40年前因鐵路電氣化除籍，是台鐵最後退休的蒸汽機車。在台鐵人員用心維修照顧下，2014年8月復駛，每年6至8月「仲夏寶島號」奔馳玉里至台東間，吸引鐵道迷蜂擁搶拍。
今年上路為7月13日、14日，7月27、28日，及8月10、11日，來回共3趟次。首班車昨在玉里站發車，台鐵董事長杜微、玉里鎮長龔文俊等人都到場，看見月台上滿滿人潮，直呼是0403地震以來難得的盛況，期待為花蓮震後低迷的觀光注入強心針。
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