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基隆舊公車12天內7輛拋錨…議員批危害安全 謝國樑：2年汰換

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆舊公車12天7拋錨，議員許睿慈批已危害乘客安全。圖／許睿慈提供
基隆舊公車12天7拋錨，議員許睿慈批已危害乘客安全。圖／許睿慈提供

基隆公車處50輛中古公車近日狀況頻傳，12天有7輛公車拋錨，11日甚至有一輛是手煞車零件掉出來，嚇壞不少民眾。議員許睿慈說，已經危害到市民人身安全與乘車品質，要求加速汰舊換新。市長謝國樑表示，預計明後2年會編列預算將大型公車汰換成電動、低底盤公車。

許睿慈說，基隆公車故障事件頻傳，7月已發生7次拋錨，11日更發生公車行駛途中手煞車零件噴飛，險些煞車失靈，十分危險。

謝國樑表示，他上任時就有非常多老舊的公車，上任後努力汰換，計畫在未來2年要將大型公車汰換成電動、低底盤，會把相關的預算送到議會。

市公車處表示，老舊問題長期以來市民反映甚深，111年底公車平均車齡達到11年，目前中央為推動2030公車電動化計畫而停止補助購置柴油公車，短期市府先以購置堪用的中古公車應急並加強全面檢修。

公車處說，市府將在向交通部公路局爭取補助的同時，也規畫編列預算，預計2年內購置123輛嶄新電動公車。

許睿慈質疑，她多次要求市府採購全新公車，市長都置之不理，2年任期未見任何電動公車預算編列，如今卻聲稱已規畫採購電動公車，呼籲千萬不要再跳票。

許睿慈建議，市府應該在下次預算編列時，正式將採購全新電動公車的預算送到議會進行審議，才能證明市長謝國樑解決基隆公車老舊問題的承諾，絕對不是打假球。

市長謝國樑表示，預計明後2年會編列預算將大型公車汰換成電動、低底盤公車。記者游明煌／攝影
市長謝國樑表示，預計明後2年會編列預算將大型公車汰換成電動、低底盤公車。記者游明煌／攝影

公車 基隆 謝國樑

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