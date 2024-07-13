縣民不用遠赴桃機！越南直航台東包機 8月30日首航客滿

台東縣政府推越南–台東直航包機，8月30日首航客滿，將有230名旅客從越南搭機抵台東，10月底預計再追加2架次。

台東縣政府交通及觀光發展處今天發布消息，台東縣政府爭取海外遊客，今日迎來成功推動包機直飛的好消息，首架包機由台東縣政府與華府旅遊集團攜手推出「台東–河內」直航，8月30日由越捷航空執飛，從越南河內載運230名越南籍旅客到台東體驗原民文化、享受溫泉泡湯、漫遊蔚藍海岸，品嚐釋迦香甜美味。

台東縣政府表示，因推出後不到1個月機位已銷售一空，日前預計10月底再追加2架越南–台東包機服務，持續將越南旅客帶進台東觀光。

華府旅行社表示，直飛班機不僅搭載外籍客遊台東等地，日後也規劃從台東飛往越南河內文化體驗遊程，讓台東縣民不用再舟車勞頓遠赴桃園機場，省去交通時間及花費，共計2種不同遊程路線以及3種高規格方案供民眾選擇，5天4夜行程最低新台幣2萬7800元。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，這次直飛包機是首架來台東的外國籍航空飛機，同時也在0403花蓮地震後向世界宣告台東旅遊一切安好，期盼持續吸引旅客來台東旅遊。未來將持續鎖定東亞地區各國，推動國際包機直航點，帶動更多國際旅客遊訪台東，創造縣內觀光產業商機。