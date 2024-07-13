快訊

三重警遭撞殉職…警列隊連喊6聲「任務結束」目送靈車 天驟降大雨

鄭文燦用人不清？「委任律師」陳永來曾二度被移送懲戒法院

雷雨來襲炸北市！松山機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

縣民不用遠赴桃機！越南直航台東包機 8月30日首航客滿

中央社／ 台東縣13日電

台東縣政府推越南–台東直航包機，8月30日首航客滿，將有230名旅客從越南搭機抵台東，10月底預計再追加2架次。

台東縣政府交通及觀光發展處今天發布消息，台東縣政府爭取海外遊客，今日迎來成功推動包機直飛的好消息，首架包機由台東縣政府與華府旅遊集團攜手推出「台東–河內」直航，8月30日由越捷航空執飛，從越南河內載運230名越南籍旅客到台東體驗原民文化、享受溫泉泡湯、漫遊蔚藍海岸，品嚐釋迦香甜美味。

台東縣政府表示，因推出後不到1個月機位已銷售一空，日前預計10月底再追加2架越南–台東包機服務，持續將越南旅客帶進台東觀光。

華府旅行社表示，直飛班機不僅搭載外籍客遊台東等地，日後也規劃從台東飛往越南河內文化體驗遊程，讓台東縣民不用再舟車勞頓遠赴桃園機場，省去交通時間及花費，共計2種不同遊程路線以及3種高規格方案供民眾選擇，5天4夜行程最低新台幣2萬7800元。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，這次直飛包機是首架來台東的外國籍航空飛機，同時也在0403花蓮地震後向世界宣告台東旅遊一切安好，期盼持續吸引旅客來台東旅遊。未來將持續鎖定東亞地區各國，推動國際包機直航點，帶動更多國際旅客遊訪台東，創造縣內觀光產業商機。

台東 桃園機場 越南

延伸閱讀

太矮禁止入學？越南這間大學招生新規：男至少165cm、女158cm惹議

暑假大家都去哪裡玩？泰國、越南僅次日本、南韓 成為台灣人心中熱愛的旅遊地點

2024玩越南！ 夏日必訪「峴港5大盛事」 國際級節慶感受再升級

太矮不准入學？越南大學1科系 男身高要165cm、女158cm

相關新聞

基隆這路口科技執法標誌有爭議炸鍋 10天600多張將銷單

基隆市麥金路長庚醫院前、果菜市場路口，自7月1日起設置科技執法，取締違規迴轉車輛，但很多左轉進果菜市場或橘郡社區的車輛反...

6月7月雨量不到2成 台東米鄉二期稻將實施輪灌

台東一期稻已接近採收尾聲，準備二期稻種植，未料，6月至今雨量不到2成，使得卑南溪水情吃緊，仰賴卑南溪的縱谷地區，灌溉用水...

宜蘭梗枋漁港卸魚場重建啟用 龜山島年產逾千噸漁獲漁民受益

宜蘭縣頭城鎮梗枋漁港是縣內重要漁港之一，鄰近龜山島盛產白帶魚、鬼頭刀等，去年漁獲量1793公噸。梗枋舊卸魚場老舊被評為危...

臺雅暖心捐134個小家電助弱勢 單親嬤獲電鍋2孫有熱食

基隆是多雨的城市，市府社會處關懷脆弱家庭時，發現到許多家戶缺乏基本生活所需的電鍋、洗衣機、電風扇等，特別是除濕機、電鍋需...

台東充裕魚源 放流2400尾魚苗

農業部水產試驗所沿近海漁業生物研究中心昨攜手台東縣政府放流2400尾黑喉、紅喉及加志魚苗，充裕沿近海重要經濟魚類資源；另...

花蓮旅宿蕭條 畢士大教養院覓代工機會

花蓮地震後旅宿業受重創，住房率僅剩1、2成，照顧身障者的畢士大教養院所設代工坊也受衝擊，原本與洗衣業者合作讓院生可以摺布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。