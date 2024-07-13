6月7月雨量不到2成 台東米鄉二期稻將實施輪灌

台東一期稻已接近採收尾聲，準備二期稻種植，未料，6月至今雨量不到2成，使得卑南溪水情吃緊，仰賴卑南溪的縱谷地區，灌溉用水出現不足，農田水利署台東管理處公告輪灌措施，呼籲圳末農民休耕或轉作。

農水署台東管理處表示，目前已公告包括池上、關山及鹿野共6個圳輪灌措施公告，若近期再沒有下大雨的話，水量使用上流會非常快，因此，也呼籲圳末農民休耕或轉作，同時希望縱谷農友配合分區輪灌作業。

今年初至今，台東地區整體雨量和去年同期相比較，少了一半以上，尤其6月至今僅不到2成雨量，使得卑南溪水減少，農業重鎮的縱谷地區，灌溉用水出現不足的情形，適逢二期稻作栽種，用水量大，可能面臨無水灌溉。

雖然採取輪灌方式，但光池上鄉1千6百多公頃稻田，以灌3天停3天措施，稻田雖會有水，但農民還是擔心一旦持續都不下雨，發生乾旱，加上天氣熱，可能會不利未來稻子進入孕穗期的生長，影響品質。