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宜蘭梗枋漁港卸魚場重建啟用 龜山島年產逾千噸漁獲漁民受益

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
舊的卸魚場建成超過30年，被評為「危樓」，目前仍有儲冰功能，縣府將與漁業署研議後續活化使用。記者陳敬丰／攝影
舊的卸魚場建成超過30年，被評為「危樓」，目前仍有儲冰功能，縣府將與漁業署研議後續活化使用。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣頭城鎮梗枋漁港是縣內重要漁港之一，鄰近龜山島盛產白帶魚、鬼頭刀等，去年漁獲量1793公噸。梗枋舊卸魚場老舊被評為危樓，漁業署核定6757萬2000元重建，去年9月竣工，經過驗收、測試，今天啟用；新的卸魚場設計成白帶魚造型，呈現漁獲豐盈的象徵。

縣長林姿妙、漁業署副署長陳建佑等人今天出席開幕典禮，縣府表示，梗枋卸魚場重建工程從規畫到完工，經歷疫情衝擊、大量缺工，克服港邊工區狹小與多雨的不利條件，仍如期如質完工，去年榮獲第12屆公共工程優質佳作、工程會第23屆公共工程金質獎佳作、農業部優良建設工程獎優等獎等。

海洋及漁業發展所指出，梗枋漁港位於台2線北濱公路梗枋路段，正對龜山島，是離龜山島最近的漁港，去年產值1億6242萬元；3組定置漁網是梗枋重要漁法，漁民每天早午出海起網，進港透過卸魚場天車卸下漁獲賣給散客或盤商，不過舊的卸魚場建成超過30年，已不符合規定。

漁業署2020年核定梗枋漁港卸魚場重建計畫，補助4054萬3000元，縣府自籌2702萬9000元，2022年4月開工，去年9月完工。新卸魚場占地872平方公尺、樓地板面積1473平方公尺，高2層樓，一樓是卸魚場，二樓是漁民活動中心，並設有戶外露台，中間夾層則是管理室。

海洋所長林信宏指出，卸魚場機能簡單，美學呼應海洋意象，以特色漁貨白帶魚的帶狀造型為基底，融合大船入港的意象，也可從戶外露台遙望龜山島；舊的卸魚場還有儲冰功能，暫時未停用拆除，後續將再與漁業署研議如何活化使用。

宜蘭梗枋漁港卸魚場重建完成，今天啟用，設計成白帶魚的造型，融合大船入港的意象。記者陳敬丰／攝影
宜蘭梗枋漁港卸魚場重建完成，今天啟用，設計成白帶魚的造型，融合大船入港的意象。記者陳敬丰／攝影
梗枋漁港是最靠近龜山島的漁港，去年漁獲量將近1800噸，以白帶魚、鬼頭刀、鰹魚、旗魚為主，產值超過1億元。圖／縣府提供
梗枋漁港是最靠近龜山島的漁港，去年漁獲量將近1800噸，以白帶魚、鬼頭刀、鰹魚、旗魚為主，產值超過1億元。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙（前排左二）、漁業署副署長陳建佑（前排左三）出席啟用儀式。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙（前排左二）、漁業署副署長陳建佑（前排左三）出席啟用儀式。記者陳敬丰／攝影

公共工程 漁業署 龜山島

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