宜蘭梗枋漁港卸魚場重建啟用 龜山島年產逾千噸漁獲漁民受益

宜蘭縣頭城鎮梗枋漁港是縣內重要漁港之一，鄰近龜山島盛產白帶魚、鬼頭刀等，去年漁獲量1793公噸。梗枋舊卸魚場老舊被評為危樓，漁業署核定6757萬2000元重建，去年9月竣工，經過驗收、測試，今天啟用；新的卸魚場設計成白帶魚造型，呈現漁獲豐盈的象徵。

縣長林姿妙、漁業署副署長陳建佑等人今天出席開幕典禮，縣府表示，梗枋卸魚場重建工程從規畫到完工，經歷疫情衝擊、大量缺工，克服港邊工區狹小與多雨的不利條件，仍如期如質完工，去年榮獲第12屆公共工程優質佳作、工程會第23屆公共工程金質獎佳作、農業部優良建設工程獎優等獎等。

海洋及漁業發展所指出，梗枋漁港位於台2線北濱公路梗枋路段，正對龜山島，是離龜山島最近的漁港，去年產值1億6242萬元；3組定置漁網是梗枋重要漁法，漁民每天早午出海起網，進港透過卸魚場天車卸下漁獲賣給散客或盤商，不過舊的卸魚場建成超過30年，已不符合規定。

漁業署2020年核定梗枋漁港卸魚場重建計畫，補助4054萬3000元，縣府自籌2702萬9000元，2022年4月開工，去年9月完工。新卸魚場占地872平方公尺、樓地板面積1473平方公尺，高2層樓，一樓是卸魚場，二樓是漁民活動中心，並設有戶外露台，中間夾層則是管理室。