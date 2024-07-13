快訊

吳桐潭公祭 10大槍擊要犯藍元昌「獻聲」預告重返江湖？

三重28歲警遭毒駕男撞死 侯友宜：絕不寬貸 還給警察公平正義

曾選台中市長…「素人媽媽」陳美妃情緒暴走 拿鐵鋤猛敲鄰居家被判刑

台東建築景觀評圖 逢甲大學彭于芳「UREKAT」奪金質獎

中央社／ 台東縣13日電

台東縣政府舉辦第3屆Build-UP Taitung台東建築景觀評圖，逢甲大學建築系彭于芳「UREKAT」獲金質獎。這次8件入選作品即日起至14日在台東美術館展出。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，「Build-UPTaitung」是建築評圖活動，也是一個平台，匯聚建築設計領域的青年學子及專業者，逐年為台東匯聚出厚實的建築設計能量，今年以「城市地景縫合實驗場」為主題，邀請參與者共同思索台東在發展中的挑戰與機遇，並尋找城市與自然環境間的共融之道，共有11件作品報名，基地位置向南延伸至大武、離島蘭嶼等鄉鎮。

台東縣政府表示，初審評審團選出8件作品進入第2階段，入選學生團隊到台東參與展覽與決選，與評審團現場交流與對話。

決選結果，金質獎由逢甲大學建築系彭于芳所創作「UREKAT」奪得，並獲新台幣4萬元獎金，作品透過重整提尾、瑞源、寶華基地中水、土、人與鹿野鄉工作脈絡下的土地關係，引領使用者參與一場鹿野與卑南溪的故事走讀，由下游至上游，多種面向重新認識這片土地的過去與未來。

銀質獎淡江大學建築系葉子彤「遺忘的故事」；銅質獎國立台東專科學校建築科陳卉婕的創作「利嘉幼兒園」，也是舉辦3年來首次台東地區學校學生榮獲。

以及3名佳作分別是中國科技大學建築系建築系謝易澄、陳郁涵的「慢/漫建築」，樹德科大室內設計系陳建宏、劉家伶作品「海岸山脈的徐風」，以及國立宜蘭大學建築與永續規劃研究所高瑞璘、陳俐君創作「浪伊娜捲走我的愛」等優秀作品，總獎金共15萬元整，公布於台東縣文化處官網及台東設計中心粉絲專頁。

台東縣長饒慶鈴表示，3年來累計17間景觀及建築系所的院校參與，逐年為台東匯聚厚實的建築設計能量，盼為台東的未來創造更美好的願景。8件入選作品即日起至14日，上午9時至晚間6時於台東美術館大文創教室展出，邀請民眾一起來看看學生們精采的作品。

建築

延伸閱讀

國道6號交通量成長快速 東草屯休息站明啟用

當金質獎咖啡遇上金質獎蜂蜜 年輕人創意彰縣長喊讚

彰化酒駕男曾被抓 再喝酒飆速120公里撞死老婦…二審今減刑

透過評鑑管理公廁 新北：等級愈差巡檢頻率愈高

相關新聞

宜蘭梗枋漁港卸魚場重建啟用 龜山島年產逾千噸漁獲漁民受益

宜蘭縣頭城鎮梗枋漁港是縣內重要漁港之一，鄰近龜山島盛產白帶魚、鬼頭刀等，去年漁獲量1793公噸。梗枋舊卸魚場老舊被評為危...

臺雅暖心捐134個小家電助弱勢 單親嬤獲電鍋2孫有熱食

基隆是多雨的城市，市府社會處關懷脆弱家庭時，發現到許多家戶缺乏基本生活所需的電鍋、洗衣機、電風扇等，特別是除濕機、電鍋需...

台東充裕魚源 放流2400尾魚苗

農業部水產試驗所沿近海漁業生物研究中心昨攜手台東縣政府放流2400尾黑喉、紅喉及加志魚苗，充裕沿近海重要經濟魚類資源；另...

花蓮旅宿蕭條 畢士大教養院覓代工機會

花蓮地震後旅宿業受重創，住房率僅剩1、2成，照顧身障者的畢士大教養院所設代工坊也受衝擊，原本與洗衣業者合作讓院生可以摺布...

基隆舊公車又拋錨零件噴飛 議員：少送電動機車就夠了

基隆一輛市公車11日晚間又再度拋錨，這次連手煞車零件就直接掉出來，綠議員詢問「市長，你看到了嗎？」只要少送幾輛電動機車，...

花蓮門諾醫院新院長就任 前院長吳鏘亮獲授榮譽院長

花蓮門諾醫院院長吳鏘亮卸任，由原壽豐分院院長莊永鑣接任，另鍾慧明接任壽豐分院長，昨天舉辦交接，為感謝吳鏘亮擔任院長11年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。