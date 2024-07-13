台東建築景觀評圖 逢甲大學彭于芳「UREKAT」奪金質獎

台東縣政府舉辦第3屆Build-UP Taitung台東建築景觀評圖，逢甲大學建築系彭于芳「UREKAT」獲金質獎。這次8件入選作品即日起至14日在台東美術館展出。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，「Build-UPTaitung」是建築評圖活動，也是一個平台，匯聚建築設計領域的青年學子及專業者，逐年為台東匯聚出厚實的建築設計能量，今年以「城市地景縫合實驗場」為主題，邀請參與者共同思索台東在發展中的挑戰與機遇，並尋找城市與自然環境間的共融之道，共有11件作品報名，基地位置向南延伸至大武、離島蘭嶼等鄉鎮。

台東縣政府表示，初審評審團選出8件作品進入第2階段，入選學生團隊到台東參與展覽與決選，與評審團現場交流與對話。

決選結果，金質獎由逢甲大學建築系彭于芳所創作「UREKAT」奪得，並獲新台幣4萬元獎金，作品透過重整提尾、瑞源、寶華基地中水、土、人與鹿野鄉工作脈絡下的土地關係，引領使用者參與一場鹿野與卑南溪的故事走讀，由下游至上游，多種面向重新認識這片土地的過去與未來。

銀質獎淡江大學建築系葉子彤「遺忘的故事」；銅質獎國立台東專科學校建築科陳卉婕的創作「利嘉幼兒園」，也是舉辦3年來首次台東地區學校學生榮獲。

以及3名佳作分別是中國科技大學建築系建築系謝易澄、陳郁涵的「慢/漫建築」，樹德科大室內設計系陳建宏、劉家伶作品「海岸山脈的徐風」，以及國立宜蘭大學建築與永續規劃研究所高瑞璘、陳俐君創作「浪伊娜捲走我的愛」等優秀作品，總獎金共15萬元整，公布於台東縣文化處官網及台東設計中心粉絲專頁。

台東縣長饒慶鈴表示，3年來累計17間景觀及建築系所的院校參與，逐年為台東匯聚厚實的建築設計能量，盼為台東的未來創造更美好的願景。8件入選作品即日起至14日，上午9時至晚間6時於台東美術館大文創教室展出，邀請民眾一起來看看學生們精采的作品。