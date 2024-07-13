臺雅暖心捐134個小家電助弱勢 單親嬤獲電鍋2孫有熱食

基隆是多雨的城市，市府社會處關懷脆弱家庭時，發現到許多家戶缺乏基本生活所需的電鍋、洗衣機、電風扇等，特別是除濕機、電鍋需求最大，盤點了63戶最有需要的家庭，結合財團法人臺雅國際慈善基金會資源，捐贈這些家庭所需要的134個小家電，讓一名單親阿嬤家長壞掉的電鍋換新，兩孫子也有了熱食可吃。

社會處去年全年受理2222案脆弱家庭通報，對弱勢家庭來說在經濟上原已缺乏，要再添購或汰換所需使用的家電用品更是困難，特別是潮溼多雨的基隆，家戶多有除濕機與洗衣機等小家電需求，但有的因無力購買，或使用老舊有危險之虞的家電。

一名近70歲阿嬤是冊列的中低收入戶，女兒因案留下兩名孫子由她照顧，阿嬤做清潔零工，開銷靠生活津貼、零工收入及鄰居不定時物資協助。

去年冬天阿嬤家裡的電鍋故障，無法購買新電鍋影響家裡餐食，因孫子、孫女都為過敏體質，住家靠山邊，家裡濕氣重，社工員家訪時，發現兩人不停咳嗽，家裡潮濕瀰漫著濃厚的霉味，晾著的衣服及床單總是曬不乾。社工協助後有了新電鍋，讓全家又有熱食可吃，減緩生活的壓力。

社會處發現有不同家電的需求，110年起連結「財團法人臺雅國際慈善基金會」，補助弱勢家庭小家電計畫，每年逐增補助金額，今年補助63戶的弱勢家庭134個家電，其中以除濕機43台為最多，另外還採購檯燈、電暖氣、電鍋、洗衣機、瓦斯爐、微波爐與筆電等19項小家電，昨捐給社會處轉給弱勢家庭。

臺雅國際慈善基金會長陳淑華說，基金會特別關注兒少或面臨急難救助家庭的需要，透過此方式能幫助真正有需要的家庭。