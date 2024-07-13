基隆舊公車又拋錨零件噴飛 議員：少送電動機車就夠了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆一輛市公車11日晚間又再度拋錨，這次連手煞車零件就直接掉出來。圖／張顥瀚提供
基隆一輛市公車11日晚間又再度拋錨，這次連手煞車零件就直接掉出來。圖／張顥瀚提供

基隆一輛市公車11日晚間又再度拋錨，這次連手煞車零件就直接掉出來，綠議員詢問「市長，你看到了嗎？」只要少送幾輛電動機車，就能改善基隆市公共運輸車輛的現況。公車處表示，因機件老化所致，積極辦理汰舊換新及達到低地板公車的目標。

市議員張顥瀚表示，市公車11日晚間又再度拋錨，這次連手煞車零件就直接掉出來，他問「市長，你看到了嗎？」只要少送幾輛電動機車，就能改善基隆市公共運輸車輛的現況。但重點是市長願意嗎？

市公車處表示，這輛公車為2012年購置成運新出廠低地板公車，出廠年月為2012年11月，車齡約12年。該車11日晚上6點50分於中正區公所附近拋錨，承辦人員立即通知後續班次接駁乘客，接送乘客到達目的地。

市公車處通知委外廠商技術人員到達現場，經檢視後，因無法現場排除障礙，先暫移置路邊，通知拖吊車輛進行拖吊作業，積極處理未造成交通阻塞。

經查該車11日晚8點43分拖離現場，目前車輛已在保養場，昨天派員到修理廠，會同修理廠技師共同檢查煞車分泵損壞原因，結論為「機件老化和金屬疲勞」導致煞車分泵損壞，造成彈簧脫離。

該車購入至今達12年，保養及營運皆屬正常，但因機件老化所致，公車處除積極配合市府向交通部申請電動公車的採購計畫，辦理市公車的汰舊換新及達到低地板公車的目標。

但因建置電動公車計畫，需有訂購期程及停放的土地空間，建置充電樁等問題需要克服，在公共運輸不可中斷，且各個路線要求增加服務班次的情況下，值此青黃不接時期，以購置性能尚佳的中古車暫時代替逐漸老舊車輛，以達接軌電動化公車的推動。

公車處長楊華中表示，市府會持續為市民的公共運輸服務，繼續努力，希望獲得大家的肯定與支持。

基隆一輛市公車11日晚間又再度拋錨，這次連手煞車零件就直接掉出來。圖／張顥瀚提供
基隆一輛市公車11日晚間又再度拋錨，這次連手煞車零件就直接掉出來。圖／張顥瀚提供

公共運輸 公車 電動機車

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