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花蓮旅宿蕭條 畢士大教養院覓代工機會

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮地震後旅宿業受衝擊，畢士大教養院代工坊院生的布品摺疊工作也沒了，院方急尋工作機會。圖／畢士大教養院提供
花蓮地震後旅宿業受衝擊，畢士大教養院代工坊院生的布品摺疊工作也沒了，院方急尋工作機會。圖／畢士大教養院提供

花蓮地震後旅宿業受重創，住房率僅剩1、2成，照顧身障者的畢士大教養院所設代工坊也受衝擊，原本與洗衣業者合作讓院生可以摺布代工，但地震後遊客大減，需要洗的被單、毛巾減少，院生工作機會沒了，院方透過網路發出訊息，努力尋找代工機會。

畢士大由台灣基督教宣教士差會設立，照顧小兒麻痺症、多重障礙、唐氏症、自閉症等院生，已經將近70年，設有烘焙坊、洗車坊、木工坊、手工坊、代工坊等，陶冶院生技藝，也提供獎勵金，讓院生找到價值感。

院長戴孟蓁說，代工坊成立7年，先前與宜蘭一家洗衣業者在花蓮的分場合作，摺疊部分布品，地震前與廠商結束合作關係，媒合飯店協助摺毛巾、浴袍等。

戴孟蓁說，這段空窗期先安排院生上手工藝課程，很感謝先前合作廠商，也希望業者、廠商可以提供院生一些工作機會。

社福機構受地震波及，黎明機構職業資源發展中心主任何宗遠說，黎明有庇護工場、方舟畜牧場等，以往每個月都有人來參訪，實地了解後願意購買產品、捐款支持，拓展新的捐款來源對社福單位很重要，但地震後完全沒有人來，很擔心會造成後續影響。

地震 捐款 毛巾

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