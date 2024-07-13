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台東充裕魚源 放流2400尾魚苗

聯合報／ 記者尤聰光潘欣中／連線報導
農業部水產試驗所昨與台東縣府在富山保育區海域放流計2400尾的黑喉、紅喉及加志魚苗。記者尤聰光／攝影
農業部水產試驗所昨與台東縣府在富山保育區海域放流計2400尾的黑喉、紅喉及加志魚苗。記者尤聰光／攝影

農業部水產試驗所沿近海漁業生物研究中心昨攜手台東縣政府放流2400尾黑喉、紅喉及加志魚苗，充裕沿近海重要經濟魚類資源；另世界最大珊瑚礁魚種之一的蘇眉魚，遭嚴重濫捕被列為瀕危類別，龍佃海洋生物科技去年底孵化近3000尾魚苗，是全球大量孵育成功首例。

水試所人員昨載300尾黑喉3寸苗、100尾紅喉3寸苗及2000尾加志魚苗到富山保育區海域，探測海流及水溫沒問題後，成功放流。水試所研究員兼主任翁進興說，目前繁養殖技術已可穩定蓄養由深海採集的紅喉種魚，經人工授精孵化魚苗達3寸以上。水試所近年也針對高經濟魚種擬定培育方針，持續增加物種，並透過海域放流減緩漁撈壓力，對海洋資源永續利用具正面意義。

「石斑大王」戴昆財創辦的龍佃海洋生物科技公司，去年底孵化蘇眉魚近3000尾魚苗，是全球人工大量孵育首例。記者潘欣中／攝影
「石斑大王」戴昆財創辦的龍佃海洋生物科技公司，去年底孵化蘇眉魚近3000尾魚苗，是全球人工大量孵育首例。記者潘欣中／攝影

另蘇眉魚因遭嚴重濫捕，被世界自然保護聯盟列為瀕危類別；但「石斑大王」戴昆財創辦的龍佃海洋生物科技公司突破生活習性和食物源等關鍵，去年底成功孵化近3000尾魚苗。

蘇眉魚隆頭凸唇，外型有趣，別名叫拿破崙魚、龍王鯛等，成魚可達2公尺，重150公斤，壽命超過30歲，但因遭大量捕撈，全世界約剩10萬尾，台灣2013年公告為2類保育物種，台灣海域不到30尾且不見幼魚。戴昆財2012年曾繁殖蘇眉魚苗成功，但隔年公告為二類保育物種，中斷研究，6年前認識台灣自然保育學會理事長鄭明修，萌起復育念頭。

龍佃總經理戴奎俊說，團隊隨時關注蘇眉魚健康狀況，去年底終於成功孵化。鄭明修說，蘇眉魚人工繁養殖不易，未來可望永續繁衍，擴大族群數量。

復育 永續 珊瑚礁 農業部 龍王鯛

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