聽新聞
test
0:00 / 0:00
主帥親征？童子瑋被點名罷免 賴總統慶安宮送匾引揣測
公民團體罷免謝國樑連署第二階段已送基隆市選委會，賴清德總統明天將赴基隆慶安宮送匾，引起聯想是否與罷免案有關。被藍點名罷免的議長童子瑋表示，賴總統當選後就表示要送匾，是早就安排好的既定行程，和罷免案無關，不要做太多的聯想。
賴清德總統明天上午10點先到威海營區慰勉海軍131艦隊，11時再到慶安宮上香送匾。
慶安宮主委童永是賴清德的舅舅，童永的孫子是議長童子瑋，他曾被國民黨點名罷免反制謝國樑罷免案，因童子瑋與賴清德有叔姪關係，地方政壇關心賴清德到慶安宮是否為童子瑋加持，或為童被點名罷免抱不平。
地方人士論論，也引發聯想，甚至有人認為「主帥要來親征了嗎？」
議長童子瑋表示，賴總統當選後就表示要送匾，是早就安排的既定行程，和罷免案無關，不要做太多的聯想。
民進黨基隆市黨部主委林明智表示，賴清德當初當選後就允諾要到慶安宮贈匾，與罷免案無關。罷免案民進黨不介入，因目前罷免案二階尚未通過，黨部還沒有想法與規畫，如果正式成案會再研議因應對策。
市長謝國樑也表示，明天總統贈匾他也有受邀，但另有行程無法前往。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言