主帥親征？童子瑋被點名罷免 賴總統慶安宮送匾引揣測

公民團體罷免謝國樑連署第二階段已送基隆市選委會，賴清德總統明天將赴基隆慶安宮送匾，引起聯想是否與罷免案有關。被藍點名罷免的議長童子瑋表示，賴總統當選後就表示要送匾，是早就安排好的既定行程，和罷免案無關，不要做太多的聯想。

賴清德總統明天上午10點先到威海營區慰勉海軍131艦隊，11時再到慶安宮上香送匾。

慶安宮主委童永是賴清德的舅舅，童永的孫子是議長童子瑋，他曾被國民黨點名罷免反制謝國樑罷免案，因童子瑋與賴清德有叔姪關係，地方政壇關心賴清德到慶安宮是否為童子瑋加持，或為童被點名罷免抱不平。

地方人士論論，也引發聯想，甚至有人認為「主帥要來親征了嗎？」

議長童子瑋表示，賴總統當選後就表示要送匾，是早就安排的既定行程，和罷免案無關，不要做太多的聯想。

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，賴清德當初當選後就允諾要到慶安宮贈匾，與罷免案無關。罷免案民進黨不介入，因目前罷免案二階尚未通過，黨部還沒有想法與規畫，如果正式成案會再研議因應對策。

市長謝國樑也表示，明天總統贈匾他也有受邀，但另有行程無法前往。