花蓮門諾醫院新院長就任　前院長吳鏘亮獲授榮譽院長

花蓮門諾醫院院長吳鏘亮卸任，由原壽豐分院院長莊永鑣接任，另鍾慧明接任壽豐分院長，昨天舉辦交接，為感謝吳鏘亮擔任院長11年來的無私奉獻，院方授予榮譽院長，是門諾醫院成立76年第一位榮譽院長。

吳鏘亮從1999年9月到門諾醫院服務，今年是第25年，並在2013年5月接任院長，上月底卸任回歸主治醫師，繼續堅守醫療崗位；莊永鑣是在2007年7月進入門諾，2015年9月接任壽豐分院院長，2021年兼任台灣基督教門諾會醫療財團法人副總執行長一職。

門諾醫院 11日下午舉行「榮譽院長授予暨總分院新任院長就任感恩禮拜」，代表門諾醫院將邁向下一個里程碑。為感謝吳鏘亮多年奉獻，董事長賴史忠、總執行長張文信特別授予榮譽院長職務。

吳鏘亮感性說，25年來，他看到每位門諾人都把醫院當成家，全心付出，所有醫護人員的合作與奉獻，是門諾醫院持續發展、提供高品質醫療服務的重要資產。

接任的莊永鑣是門諾美崙總院第8任院長，他表示，接下來有三大目標，繼成立智慧病房、設置智慧藥櫃、引進AI清掃機器人後，還要持續落實醫療AI分析預測及BI成效管理，升級軟硬體設備，提升醫療品質。還要在既有基礎上推進綠色醫院建設，倡導環保減排，強化社會責任及內部永續管理，也將關注員工身心健康，打造幸福職場及友善工作環境。