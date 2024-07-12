水試所台東首次放流紅喉人工苗和黑喉自然苗

台東有紅加網原鄉之稱，但近年漁獲量快速衰退，從每年的上百噸到現在不到30噸。水試所今天首次放流紅加網人工苗及黑加網自然苗，希望台東永續漁業資源。

農業部水產試驗所今天和台東縣政府、台東區漁會，以及富岡漁港漁民合作，在台東市富山保育區海域放流紅加網（紅喉、學名赤鯥）3吋苗100尾、黑加網（黑喉、學名黑䱛）3吋苗300尾及加志魚苗2000尾。

水試所所長張錦宜接受媒體聯訪時表示，台東是紅喉非常重要產地，被稱為紅加網的原鄉，1990年代漁業年報全國紅喉產量是2000噸，1997年忽然掉到只剩200噸，2012年時年報不再記載數量，意思就是產量低於200噸。台東這幾年的交易量都低於100噸，去年只有30噸顯見衰退明顯。

他說，在日本富山灣15年前也發生同樣紅喉產量衰退，日本也採用放流，日本從2016年大力的做紅喉人工苗放流，連續放8年，現在富山灣的紅喉依然是當地特產，且每年可穩定的在海上捕撈足夠的量，表示放流成效很好，台東富山海域和日本富山灣情況很像，日本能台灣一定行。

張錦宜進一步說明，水試所2022年全球首例成功培育出黑喉幼苗後，2024年又完成台灣首次成功開發紅喉幼苗培育技術，期間針對加志魚也完成人工環境下的種魚自然產卵孵化魚苗培育技術。

他說，今天在台東富山海域放流紅喉和黑喉苗，有很重要意義，第1，這是國內首次放流紅喉苗。第2，放流的黑喉苗是自然產的苗，過去曾有2次放流黑喉苗，但都都是人工繁殖的苗，這次放流的是用種魚自然受精後產的苗，自然苗是最健康的。

張錦宜表示，選在台東富山海域放流是最適合的地方，因為紅喉和黑喉的天然棲地都在200公尺深的地方，但幼苗不適合，幼苗適合在較淺的地方，富山海域3海里內是淺灘，接著是下降至200公尺深，幼苗在淺灘長大，慢慢游到到深地方，因此富山海域最適合流放。

台東區漁會總幹事李振元表示，紅加網經濟價值很高，台東是紅加網的故鄉，但這幾年資源枯竭，漁民知道水試所要放流魚苗都很高興，希望能持續放流，漁會和台東縣政府、漁民會全力保護生長還環境。

水試所調查，黑喉為台灣沿近海域常見魚種，並列台灣10大好魚之一，最大體長可達45cm。黑喉的經濟價值及食用價值極高，產地全年平均價約落在每公斤新台幣400至700元間。

紅喉近3年漁獲量交易為31至63噸，其中約95%在花東，台東地區素有「紅佳夢（紅加網）之鄉」的美名，色澤討喜且具極高經濟價值的白肉魚，大型個體產地全年平均價約落在每公斤1400至1700元間，魚價好時，甚至有每公斤近2000元的價格。

加志魚分布於台灣南、北部、東南部、澎湖與小琉球，為重要的經濟性食用魚、遊釣及觀賞魚種，魚價約每公斤300至400元間。水產試驗所已完成採集野生魚隻培育成種魚並在人工環境產下受精卵及魚苗培育的技術，未來將可穩定生產魚苗做為增裕資源之用。