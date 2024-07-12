刺激傳統市場買氣 花蓮縣府推市集加倍券

震後振興，花蓮縣府推出市集加倍券，7月19日起至8月10日每週五、六，在縣內14處市場限量發放，新台幣100元可兌換面額200元加倍券，必須當天消費完，希望能提升買氣。

花蓮縣府觀光處指出，0403地震及餘震造成花蓮建設毀損、交通多次受阻，重創觀光，為提升內需經濟，邀集縣內所有公、民有零售市場自治會主委開會，共14處市場有意願參與，推出市集加倍券活動。

兌換時間自7月19日至8月10日每週五、六，早市發放時間為上午8時至10時、黃昏市場發放時間為下午3時至5時，花蓮縣府指出，按各市場攤位數提供限量加倍券，預計發放8萬份。

憑現金100元可換面額200元加倍券，每人每天只能兌換1次，限於領券市場當天使用完，活動不分年齡、國籍，任何人都可以參加兌換。

重慶市場主委陳愛玲表示，403強震後遊客不來，夜市商圈、民宿旅館都受影響，「以往餐廳要叫50隻雞，地震後1隻都沒叫」，市場生意掉了5成以上。

陳愛玲說，希望透過加倍券提升市場買氣，吸引在地民眾消費，重慶市場每天上午8時開始發放，單日發出1750份。

中華市場主委鄭元漳說，樂見加倍券帶動買氣，但傳統市場消費單價比較高，現金100元換200元加倍券力度不夠，若再放大到2至3倍，減少份數，相信會更有誘因。

參與市集加倍券的市場包括花蓮市的重慶、中華、大同、復興、中山、美崙市場；吉安鄉仁里、慶豐、三角、黃昏市場；新城北埔市場、鳳林鎮中華市場、玉里市場及富里市場。