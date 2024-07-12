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地震衝擊市場買氣 花蓮縣府推100元換200元加倍券

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
地震衝擊傳統市場買氣，花蓮縣府19日起一連四周的周五、周六，在全縣14個市場推出市集加倍券。資料照片／花蓮市公所提供
地震衝擊傳統市場買氣，花蓮縣府19日起一連四周的周五、周六，在全縣14個市場推出市集加倍券。資料照片／花蓮市公所提供

花蓮地震影響百工百業，傳統市場買氣跟著低迷，花蓮縣府從下周起，一連4周的每周五、六兩天，在縣內14處傳統市場推出「市集加倍券」，民眾可以100元換購面額200元的加倍券，限當天在該市場使用完畢，不找零，不分年齡、國籍都可參與，每人每天在每個市場限換購一次。

花蓮縣政府觀光處表示，「市集加倍券」共約8萬分，從7月19日到8月10日，每周五、六，可在花蓮市重慶、中華、大同、復興、中山（市八）、美崙市場、吉安鄉仁里、慶豐、三角、黃昏市場，新城鄉北埔市場，中區的鳳林中華市場，南區的玉里市場、富里市場換購，依攤商規模，各市場單日配比200到1000多分不等，換完為止。

觀光處表示，4日及8日邀集所有零售市場自治會開會研商，有14個市場願意參與，包含早市及黃昏市場。早市換購時間為上午8時至10時，黃昏市場為下午3時至5時，每個市場換購的加倍券，限當天在該市場使用，且需在營業時間內用完，不找零。

地震後遊客不來，花蓮旅宿、餐飲業都受衝擊，傳統市場買氣跟著下滑，市區最大的重慶市場，生意狂跌逾5成。自治委員會主委陳愛玲說，加倍券是依攤號平均數據做配比，重慶市場單日約1000多分加倍券，這幾天已發通知單給攤商，也有民眾來詢問，都很期待能帶動買氣。

中華市場主委鄭元漳說，4月震後營業額只剩原來2到3成，尤其蔬菜類攤商影響最大。以往暑假是旺季，但今年不見買氣，很期待加倍券能幫傳統市場行銷，鼓勵民眾上門消費。

鄭元漳說，中華市場共55攤，初期單日可換購的加倍券約600多分，會再視第一周的成果滾動調整。不過，和夜市相比，傳統市場消費單價較高，若能放大倍數，100元可放大2到3倍或更多，吸引力道可能會更大，希望屆時也能納入考量。

為振興傳統市場買氣，花蓮縣府19日起一連四周的周五、周六，在全縣14個市場推出市集加倍券。本報資料照片
為振興傳統市場買氣，花蓮縣府19日起一連四周的周五、周六，在全縣14個市場推出市集加倍券。本報資料照片

傳統市場 花蓮 黃昏市場

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