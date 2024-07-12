震後花蓮旅宿蕭條 畢士大教養院生沒工作急尋代工機會

花蓮地震後旅宿業受重創，照顧身心障礙者的畢士大教養院所設代工坊，原本與洗衣業者合作讓院生可以折布代工，但地震後遊客大減，需要洗的被單、毛巾減少，院生工作機會沒了，院方透過網路發出訊息，努力尋找代工機會，讓院生從工作中得到成就感，肯定自我。

畢士大由台灣基督教宣教士差會在花蓮設立，照顧小兒麻痺症患者、多重障礙、唐氏症、自閉症等院生，已經將近70年，設有烘焙坊、洗車坊、木工坊、手工坊、代工坊等，陶冶院生技藝，也提供獎勵金，讓院生從工作中找到價值感。

院長戴孟蓁說，代工坊成立7年，早期曾經折過耳塞、紙盒，但後來發現院生較能勝任折疊布品；先前與宜蘭一家洗衣業者在花蓮的分場合作，折疊部分布品，地震前與廠商結束合作關係，媒合飯店協助折毛巾、浴袍等。

不過，地震後花蓮觀光慘澹，遊客量大減，住房率只剩1、2成，洗衣需求量大減，代工坊的工作機會也沒了。

戴孟蓁說，代工坊不是營利性質，接單必須考量院生的作息和工作能力，像有廠商希望白天交貨，但院生都是白天工作、下午交貨，周六、周日要休息，就無法配合，也要考量院生可以負荷的數量。這段空窗期先安排院生上手工藝課程，很感謝先前合作廠商，也希望業者、廠商可以提供院生一些工作機會。