快訊

113分科化學／又見非選魔王題！難度反映兩極 試題與解答看過來

高溫凌遲經濟損害大 投資開發潔淨能源是當務之急

換地方了！三軍儀隊15日起撤出中正紀念堂 演練移師地點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

震後花蓮旅宿蕭條 畢士大教養院生沒工作急尋代工機會

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮地震後旅宿業受衝擊，畢士大教養院代工坊院生的布品折疊工作也沒了，院方急尋工作機會。圖／畢士大教養院提供
花蓮地震後旅宿業受衝擊，畢士大教養院代工坊院生的布品折疊工作也沒了，院方急尋工作機會。圖／畢士大教養院提供

花蓮地震後旅宿業受重創，照顧身心障礙者的畢士大教養院所設代工坊，原本與洗衣業者合作讓院生可以折布代工，但地震後遊客大減，需要洗的被單、毛巾減少，院生工作機會沒了，院方透過網路發出訊息，努力尋找代工機會，讓院生從工作中得到成就感，肯定自我。

畢士大由台灣基督教宣教士差會在花蓮設立，照顧小兒麻痺症患者、多重障礙、唐氏症、自閉症等院生，已經將近70年，設有烘焙坊、洗車坊、木工坊、手工坊、代工坊等，陶冶院生技藝，也提供獎勵金，讓院生從工作中找到價值感。

院長戴孟蓁說，代工坊成立7年，早期曾經折過耳塞、紙盒，但後來發現院生較能勝任折疊布品；先前與宜蘭一家洗衣業者在花蓮的分場合作，折疊部分布品，地震前與廠商結束合作關係，媒合飯店協助折毛巾、浴袍等。

不過，地震後花蓮觀光慘澹，遊客量大減，住房率只剩1、2成，洗衣需求量大減，代工坊的工作機會也沒了。

戴孟蓁說，代工坊不是營利性質，接單必須考量院生的作息和工作能力，像有廠商希望白天交貨，但院生都是白天工作、下午交貨，周六、周日要休息，就無法配合，也要考量院生可以負荷的數量。這段空窗期先安排院生上手工藝課程，很感謝先前合作廠商，也希望業者、廠商可以提供院生一些工作機會。

地震後花蓮變得蕭條，社福機構連帶受波及，遊客卻步讓黎明機構很有感。黎明機構職業資源發展中心主任何宗遠說，黎明有庇護工場、方舟畜牧場等，以往每個月都有人來參訪，實地了解後願意購買產品、捐款支持，拓展新的捐款來源對社福單位很重要，但地震後完全沒有人來，很擔心會造成後續影響。

花蓮地震後旅宿業受衝擊，畢士大教養院代工坊院生的布品折疊工作也沒了，院方急尋工作機會。圖／畢士大教養院提供
花蓮地震後旅宿業受衝擊，畢士大教養院代工坊院生的布品折疊工作也沒了，院方急尋工作機會。圖／畢士大教養院提供
花蓮地震後旅宿業受衝擊，畢士大教養院代工坊院生的布品折疊工作也沒了，院方急尋工作機會。圖／畢士大教養院提供
花蓮地震後旅宿業受衝擊，畢士大教養院代工坊院生的布品折疊工作也沒了，院方急尋工作機會。圖／畢士大教養院提供

地震 花蓮

延伸閱讀

403強震屆滿百日！ 九成七勞工透露曾在上班日遇過地震

凌晨0時37分花蓮近海規模4.5地震 最大震度3級

鐵道迷別錯過！「仲夏寶島號」將啟航 台鐵公布24個最佳攝影點

業者自救！花蓮2大旅館公會首合作 持這些門票入住飯店最低可打9折優惠

相關新聞

震後花蓮旅宿蕭條 畢士大教養院生沒工作急尋代工機會

花蓮地震後旅宿業受重創，照顧身心障礙者的畢士大教養院所設代工坊，原本與洗衣業者合作讓院生可以折布代工，但地震後遊客大減，...

宜蘭2300通勤月票 預計9月上路

宜蘭通勤月票TPASS去年8月上路，包含1800國道客運與750都內通勤方案，月均超過5千人使用；許多民眾期盼的2300...

「蒸機女王」領頭 「仲夏寶島號」明啟程

一年一度的鐵道盛事「仲夏寶島號」即將於本月13日發車，今年由「蒸機女王」CT273蒸汽機車附掛車廂，行駛花蓮玉里至台東間...

震後原水濁 3方案改善北花蓮供水

花蓮4月地震後山區土石鬆動，一下大雨，供應北花蓮用水的娑婆礑溪原水濁度就瞬間飆高，多次減壓供水，動輒影響逾2萬戶。縣議員...

基北北桃4副市長齊聚基隆 談12項跨縣市合作

基北北桃合作交流平台第3次副市長層級會議今舉行，基隆市副市長邱佩琳、桃園市副市長蘇俊賓、新北市副市長劉和然及台北市副市長...

業者自救！花蓮2大旅館公會首合作 持這些門票入住飯店最低可打9折優惠

花蓮強震重創地方觀光，暑假住房率僅有2成5，花蓮縣兩大旅館公會與產業界合作自救，即日起至年底止，只要持指定紙質票券，除原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。