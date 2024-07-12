台東「紅佳夢之鄉」放流2400尾3寸苗 提升漁民生計

農業部水產試驗所沿近海漁業生物研究中心執行資源增裕計畫，與台東縣政府合作今天在富山保育區海域放流計2400尾的黑喉、紅喉及加志魚苗，其中，紅喉為台東重要的高經濟魚種，期許增裕台東在地沿近海重要經濟魚類資源，提升漁民生計。

水產試驗所沿近海漁業生物研究中心指出，台東素有「紅佳夢之鄉」的美名，紅喉又名紅佳夢、紅加網，學名赤鯥，屬發光鯛科，是極高經濟價值的白肉魚，非常受國內外喜愛。繼2022年黑喉人工繁殖技術後，今年接續完成紅喉繁養殖技術研發。

今天上午研究工作人員在富岡漁港碼頭，將黑喉3寸苗300尾、紅喉3寸苗100尾及加志魚苗2千尾妥善安置在氧氣箱內，隨後搭乘漁船從富岡港出發，前往富山保育區海域，探測海流及水溫沒有問題後，分別將2400尾的魚苗成功放流海中，船上響起歡呼聲。

研究中心研究員兼主任翁進興表示，紅喉繁養殖技術研發，目前已可穩定蓄養由深海採集種魚及透過人工授精技術孵化魚苗達3寸以上，未來將做為後續延伸養殖技術開發很重要的基礎。根據魚市場交易資料顯示，近3年全國漁獲交易量為31至63噸，其中約95%登載於花東地區。

他說，水產試驗所以沿近海常見的高經濟價值魚種為目標，逐年擬定資源培育方針，近年來已陸續完成包含上述魚種在人工環境下的繁養殖技術開發，並持續增加物種，透過支援海域放流，減緩野生環境下的漁撈壓力，增裕天然資源，對海洋資源永續利用提供正面意義。