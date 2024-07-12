2.5萬人湧入鹿野高台！賞熱氣球光雕無人機煙火秀嗨翻天
「2024台灣國際熱氣球嘉年華」11日晚在台東鹿野高台舉行熱氣球光雕音樂會，13顆熱氣球結合無人機及煙火展演以互動方式進行，熱氣球隨著音樂節奏噴火，搭配無人機及煙火展演驚豔全場觀眾，整場活動湧入超過2萬5,000人次，同時歡呼聲不斷，十鼓擊樂團的演出及周湯豪壓軸表演更讓人直呼意猶未盡。
「熱氣球光雕FEAT無人機與煙火」在2022年首次展演後一炮而紅，今年再創新，聯名三麗鷗知名家族角色「HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、酷企鵝及大耳狗喜拿」加入無人機展演陣容，暖身場熱氣球光雕音樂會在7月1日小試身手且廣獲大眾好評後，今晩於鹿野高台正式登場。
活動首先由熱氣球團隊以噴火器繞場接受民眾歡呼，並由台灣知名十鼓擊樂團，及連續13年榮獲全國學生舞蹈比賽特優的台東東商原舞團帶來的精彩開場，炒熱現場氣氛。
活動在無人機的帶領下掀起另一波高峰，500架次無人機擔任指揮官，以箭頭方式進行「指球演出」，一曲快樂頌逗樂現場民眾。緊接著三麗鷗人氣明星，隨著音樂伴隨臺東意象相繼亮相，而當高空煙火加入演出後，「熱氣球光雕/無人機/煙火」聯合展演震撼全場。
最後由全能天王周湯豪進行壓軸表演，全場進入最高潮，耳熟能詳的快歌嗨翻鹿野高台，現場民眾直言今晚演出令人喜不勝收。
「台東一切安好請大家放心前來！」台東縣政府說，2024台灣國際熱氣球嘉年華從7月6日正式登場後，許多球迷朋友攜家帶眷特地前來鹿野高台共襄盛舉。同時縣府也特別提醒，每天上午5點30分至7點及下午5點至6點30分兩個時段，不僅可以看到來自國內外的造型球展演，還有機會可以購票搭乘熱氣球繫留體驗。
接下來的熱氣球光雕音樂會，分別在成功三仙台、太麻里曙光園區及市區國際地標，每場都是歷年經典場次。
而在鹿野高台的「熱氣球光雕feat.無人機」光雕音樂會，更是場場不容錯過，更有多位重量級大咖應邀進行壓軸演出，相關活動及資訊請至2024台灣國際熱氣球嘉年華官網或FB粉絲專頁查詢。
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