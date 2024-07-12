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宜蘭2300通勤月票 預計9月上路

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭通勤月票TPASS去年8月上路，包含1800國道客運與750都內通勤方案，月均超過5千人使用；許多民眾期盼的2300北宜吃到飽方案，上月公路局審查通過，宜蘭縣府預計9月上路，縣府原本須全額負擔的700元價差，也將按比例由中央、地方分攤。

北宜通勤月票1800方案是國道客運，都內通勤750方案是縣內客運鐵路，近一年來頗受民眾好評，縣府又規畫2300北宜吃到飽方案，縣府去年7月調查有78.8%的民眾希望購買，但是遲遲未上路。

2300方案包含北宜1800元國道通勤月票與北北基桃TPASS1200元月票，採雙卡制，原價應為3千元，其中的700元價差，公路局認為應由縣府負擔，否則不符全國其他TPASS月票補助比例，縣府則希望中央補助，畢竟2300方案不只宜蘭縣民受益。

縣府交通處表示，今年6月6日公路局審查通過，確定2300方案的700元價差由中央、地方共同分攤，比例是中央9成、地方1成，或中央7成5、地方2成5尚在研議；交通處已開始和資訊系統公司、票證公司與客運公司的先期作業，待中央核定就可以協議、簽約，加上教育訓練與系統測試，估計9月上路。

宜蘭籍立委陳俊宇希望2300方案從原先的雙卡購買合併為單卡使用，公路局答應盡快研議；往返北宜工作的林姓民眾也說，2300方案上路後應該會購買，假日到基北北桃其他地方遊玩很方便，希望以後一張卡包辦，不用一直換卡。

價差 國道客運 宜蘭

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