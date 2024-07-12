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震後原水濁 3方案改善北花蓮供水
花蓮4月地震後山區土石鬆動，一下大雨，供應北花蓮用水的娑婆礑溪原水濁度就瞬間飆高，多次減壓供水，動輒影響逾2萬戶。縣議員昨實地走訪娑婆礑淨水場，台水表示，已規畫提升淨水場站設備效能、強化調配供水能力及開發新水源3項方案，約需半年到1年，努力穩定供水。
縣議員魏嘉賢、程美蓮等人走到沉澱池旁，見底層厚厚一層汙泥，工人在大太陽下賣力清洗。台水第9區管理處長李慶興說，震後只要下大雨，沉澱池底常淤積。
李慶興說，娑婆礑溪有北溪、南溪共3個取水口，0403地震前水源地清澈見底，即使颱風大雨，沉降後濁度很快降到2NTU，但震後上游林班地全面崩坍，6、7月間4度因強降雨濁度飆破2000NTU，取水口還被土石阻塞。
他表示，娑婆礑溪供應花蓮系統用水，涵蓋花蓮、吉安、新城和秀林等市鄉，每日需水量10到11萬公噸，減量供水後，尖峰期缺口2萬多噸，會調度壽豐場及市區備用深井因應。
花蓮水源地震後出現巨變，九區處規畫3項穩定供水方案，包括提升場站產水設備效能，增加出水量以縮小供水缺口；吉安光華場至美崙高地供水區域增設中間加壓站，增加調配能力；開發新水源，在立霧溪、三棧溪及市區新國慶、豐川開鑿深井作為戰備用水。
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