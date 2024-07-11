業者自救！花蓮2大旅館公會首合作 持這些門票入住飯店最低可打9折優惠

花蓮強震重創地方觀光，暑假住房率僅有2成5，花蓮縣兩大旅館公會與產業界合作自救，即日起至年底止，只要持指定紙質票券，除原本的1000元補助外，還可享有140多家旅館、飯店至少9折優惠。公會承諾不藉此哄抬房價，特別簽署不漲價宣言，盼吸引遊客到花蓮旅遊。

花蓮縣旅館商業同業公會、花蓮縣觀光旅館商業同業公會，在觀光署與縣府的支持下首度攜手合作，推出振興加碼活動，兩大公會理事長張琄菡跟張子菁今天說明加碼內容，在縣長徐榛蔚的見證下，簽署「絕不另漲房價補助宣言」。

張琄菡表示，花蓮暑假7月住房率只有2成5，與往年至少8成的好成績相比非常慘淡，業者們都很辛苦，除了中央的補助外，大家決定集結起來自救，即日起只要持全台各遊樂園區門票、演唱會門票、職棒運動賽事門票、高鐵交通車票、台北101觀景台門票等，入住現場價至少可享有9折折扣優惠。

若旅客在9月底前入住，同時可申請觀光署每房1000元補助，希望提升暑期住房率，回到地震前的水準，也感謝單位願意協助推銷花蓮。

針對不漲價房價的部分，張琄菡說，目前未接獲及聽聞縣內有旅館惡意漲價，為消除民眾對東部旅遊與趁振興期間哄抬房價的疑慮，兩大公會透過簽署，保證參與活動的業者，不會利用這次機會漲價，確保旅客享有實質優惠。