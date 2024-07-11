舌尖上台東食旅 縣府偕餐廳推在地風味抽iPhone 16

推廣在地食材，台東縣府與連鎖品牌「樂雅樂餐廳（Royal Park）」推出在地風味料理，點「舌尖上的台東食旅」系列餐點，登錄發票參加抽獎，有機會得iPhone 16手機。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，縣府與樂雅樂餐廳合作，選用台東長濱純海水養殖白蝦、卑南無毒種植束骨秋鬱金粉（薑黃粉），開發夏日開胃咖哩套餐，再搭配鹿野紅烏龍茶與紅烏龍茶粉製成的奶酪，提供美味、清爽、健康的在地風味料理。

這次聯名合作不僅是美食料理的分享，更是期望透過日常飲食，讓民眾能夠認識並選用台東優質農漁產品，提升知名度與拓展市場，進一步促進台東特色產業發展。

縣府表示，除了品嚐台東在地食材料理，還特別提供豐富抽獎贈品回饋消費民眾的支持，凡是於這次限定料理活動期間內，用餐民眾登錄發票即可參加抽獎，有機會贏得最新款iPhone 16手機及台東限量紀念禮品與樂雅樂消費餐券，活動即日起至9月8日為止。