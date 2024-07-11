快訊

交保夢碎！檢抗告成功鄭文燦三度開羈押庭 法官裁定收押

警世教訓！莎朗史東5.8億元積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

全球局勢近年風雲變幻 美國恐一蹶不振？陸前駐美大使：片面化認識

舌尖上台東食旅 縣府偕餐廳推在地風味抽iPhone 16

中央社／ 台東縣11日電

推廣在地食材台東縣府與連鎖品牌「樂雅樂餐廳（Royal Park）」推出在地風味料理，點「舌尖上的台東食旅」系列餐點，登錄發票參加抽獎，有機會得iPhone 16手機。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，縣府與樂雅樂餐廳合作，選用台東長濱純海水養殖白蝦、卑南無毒種植束骨秋鬱金粉（薑黃粉），開發夏日開胃咖哩套餐，再搭配鹿野紅烏龍茶與紅烏龍茶粉製成的奶酪，提供美味、清爽、健康的在地風味料理。

這次聯名合作不僅是美食料理的分享，更是期望透過日常飲食，讓民眾能夠認識並選用台東優質農漁產品，提升知名度與拓展市場，進一步促進台東特色產業發展。

縣府表示，除了品嚐台東在地食材料理，還特別提供豐富抽獎贈品回饋消費民眾的支持，凡是於這次限定料理活動期間內，用餐民眾登錄發票即可參加抽獎，有機會贏得最新款iPhone 16手機及台東限量紀念禮品與樂雅樂消費餐券，活動即日起至9月8日為止。

台東 料理 發票 食材

相關新聞

影／基隆午後大雷雨 貨車硬闖堵南涵洞「水淹1個輪胎高」拋錨慘況曝

基隆今天午後大雷雨，七堵區堵南1-1地下道涵洞淹水，有一輛小貨車卡在涵洞內拋錨，警方及市府已緊急封閉地下道，另外，國一五...

業者自救！花蓮2大旅館公會首合作 持這些門票入住飯店最低可打9折優惠

花蓮強震重創地方觀光，暑假住房率僅有2成5，花蓮縣兩大旅館公會與產業界合作自救，即日起至年底止，只要持指定紙質票券，除原...

宜蘭縣府禁用微軟Office基層有意見 縣府：符合中央政策

宜蘭縣府2016年起全面禁購微軟Office，也禁止新購電腦安裝，全面更換為LibreOffice，但基層警員抱怨，不僅...

紅面鴨FUN暑假周六登場 看表演打卡可抽現金抵用券

花蓮縣政府刺激暑假觀光熱潮，7月13日至8月11日在鯉魚潭推出「紅面鴨FUN暑假」活動，不但在潭面上有守護部落的貓頭鷹、...

震後大雨北花蓮供水穩定亮紅燈 台水規畫3方案

花蓮4月地震後山區土石鬆動，一下大雨供應北花蓮用水的娑婆礑溪原水濁度瞬間飆高，多次減壓供水，動輒影響超過2萬戶。縣議員魏...

中央1.8億改善基隆體育場館 田徑場建國家級400米賽道

基隆市政府今年向教育部體育署爭取改善體育場館經費，共核定1.8億元，目前正在施工的市立田徑場工程，將增9800萬元強化跑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。