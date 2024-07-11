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情侶檔老師圓偏鄉孩童的期待 回台東任教

中央社／ 台東縣11日電

國立台東大學華語系碩士鄭仲傑、吳姵璇，在桃園教書2年增加磨練後，雙雙甄試錄取台東教師。鄭仲傑將台東市區的缺讓給女友，自己到偏鄉關山國小任教。

日前台東教師甄試，鄭仲傑拿下榜首，吳姵璇獲得榜眼；鄭仲傑成績原本可以分發到台東市區的台東大學附設小學，但他將機會讓給吳姵璇，自己到離市區約40分鐘車程的台東縱谷關山國小。

鄭仲傑、吳姵璇2年前從台東大學碩士班畢業後離開台東，如今重回台東，不僅實現服務偏鄉的志願，也圓了偏鄉學童的期盼。

「終於攜手圓夢」鄭仲傑、吳姵璇今天告訴中央社記者，2年前在台東實習時，孩子們經常問道「老師，你會不會回來？」這一次，他們終於能和孩子們說「我們回來了！」

台東大學公關暨校友服務中心主任許秀霞說，教師甄試難度甚高，2人能同時考上桃園教甄；2年之後，又同時考上台東教甄的榜首榜眼，簡直就是難如登天。2人在就讀台東大學華語系期間相識相戀，大學時期一同至泰國、韓國進行華語教學實習，培養出革命情感。

在愛情裡的他們，從來沒有因為戀愛而迷失，而是互相支持、彼此鼓勵，同時考取教育學程，也考取華語文學碩士班，並且加入永齡希望小學，立志成為國小教師，從事偏鄉課輔。2人深刻體會到台東的孩子們對於愛與陪伴的渴望，只能藉由教育翻身的機會，因此更加堅定回到台東從教的決心。

當時在台東教育實習結束後，2人如願通過桃園教甄，更因准考證號碼相鄰，順利分發至同校任教。在北部磨練2年，打開視野，累積了許多教學能量後迫不及待回到到台東「棄城市返偏鄉任教」。

鄭仲傑、吳姵璇說，即使在桃園的生活安逸愜意，但台東孩子的身影，卻始終縈繞在心頭，返「鄉」台東的念頭越發強烈，感謝命運也感謝彼此，是上天給了他們「以愛回饋」的機會，他們深信「教育雖不是萬能，卻能夠創造可能」，期望透過自身的努力，為台東的孩子們開拓更寬廣的視野，擁有一個可以期待的未來。

偏鄉 台東

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