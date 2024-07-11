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宜蘭縣府禁用微軟Office基層有意見 縣府：符合中央政策

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府計畫處資訊管理科表示，使用開放文件格式是中央政策方向，宜蘭縣是先行者，因此緩解上億元財政負擔。本報資料照
宜蘭縣政府計畫處資訊管理科表示，使用開放文件格式是中央政策方向，宜蘭縣是先行者，因此緩解上億元財政負擔。本報資料照

宜蘭縣府2016年起全面禁購微軟Office，也禁止新購電腦安裝，全面更換為LibreOffice，但基層警員抱怨，不僅性能比不上微軟Office，文件也不相容，和其他單位橫向聯繫常出問題；縣府計畫處資訊管理科表示，使用開放文件格式符合中央政策，也能省下每年近億元預算。

日前臉書粉專「靠北police」上有人投書，稱宜蘭警局辦公室使用微軟作業系統，卻不准安裝微軟Office，只能使用LibreOffice，轉檔經常跳掉，還常出現格式問題，即使自掏腰包買正版微軟Office也不允許。

基層員警說，數年前開始各單位逐步將微軟Office汰換為LibreOffice，雖然用久了也會習慣，但後者各項性能比不上前者，經常當機也不支援行動裝置；更麻煩的是和部分公家單位、民間單位聯繫時，對方不接受LibreOffice預設的開放文件格式（odt），要轉成doc檔或docx檔經常跳掉格式。

宜蘭縣警局資訊科指出，使用開放文件格式並非警局獨有，而是所有縣府機關皆然，從2016年開始全面禁購、禁止新電腦安裝微軟Office，現在府內各機關幾乎都已使用LibreOffice；可以理解同仁更習慣微軟Office，但還是要遵循縣府政策，每年也都會舉辦使用講習。

府內公務員說，目前已全面使用LibreOffice作業系統，雖然沒微軟好用，用久了還是會習慣，也有內建轉檔系統；據了解，有部分同仁自掏腰包購買微軟Office使用，不過只能安裝在自己的筆電，不可以在公務機上使用。

縣府資訊管理科表示，宜蘭縣是開放文件格式的先驅，此前每年要編列上億元預算購買、更新微軟作業系統，對財政負擔甚大，2006年開始推動使用自由軟體，2016年全面禁購微軟Office至今，府內絕大多數文書系統已換成LibreOffice；目前數位發展部主導的政策也朝開放文件邁進，公文系統規定的檔案格式就是odt。

資訊管理科也坦言，部分單位仍有使用微軟Office的需求，如衛生局、文化局等單位與中央對接時，仍被要求使用微軟文件格式；關係到國際壓力，中央不可能明令全面禁購微軟Office，一些單位習慣使用微軟，地方自然也無法徹底轉為開放文件格式。

「基層同仁難免因為性能或相容性問題反映，但多數人已慢慢習慣。」資訊管理科指出，除了縣府，鄉鎮市公所也開始汰換文書系統；至於民間單位，縣府會提供odt、doc、docx等多種文件格式，習慣微軟的民眾、較無力支付微軟授權費的民眾可以自由選擇。

宜蘭縣政府全面禁購微軟Office多年，府內單位只能使用LibreOffice，有基層警員抱怨系統性能差、與其他單位對接有文件相容性問題。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭縣政府全面禁購微軟Office多年，府內單位只能使用LibreOffice，有基層警員抱怨系統性能差、與其他單位對接有文件相容性問題。記者陳敬丰／翻攝

Office 公務員 宜蘭

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