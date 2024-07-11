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紅面鴨FUN暑假周六登場 看表演打卡可抽現金抵用券

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（前排右）與表演者合影，邀請遊客參加「紅面鴨FUN暑假」活動，促進地方觀光市場。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（前排右）與表演者合影，邀請遊客參加「紅面鴨FUN暑假」活動，促進地方觀光市場。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府刺激暑假觀光熱潮，7月13日至8月11日在鯉魚潭推出「紅面鴨FUN暑假」活動，不但在潭面上有守護部落的貓頭鷹、花蓮縣鳥朱鸝、觀光大使紅面鴨，除了既定的音樂水舞秀，在每周日還有國際扯鈴表演。這次新增摸彩活動，只要打卡參加抽獎，可抽現金抵用券，盼促進周邊商圈經濟市場。

觀光處表示，這次以親子闔家出遊為活動主題，活動期間早上10時到下午5時，每半小時會有音樂水舞秀，伴隨15公尺高的大型水上裝置藝術，晚上7時與8時會有水舞光影秀，雷射光影、水舞聲光等展演。每周日晚上7時30分還有國際舞鈴劇場，用扯鈴帶來舞台表演藝術「生命之光」，還有每周六日施放的星空煙火秀，以及限定的無人機展演，點亮鯉魚潭的夜晚。

觀光處長張志翔指出，這次結合鯉魚潭商圈近40個店家，活動期間天天發1萬元現金抵用券，民眾只要在活動現場拍下與紅面鴨、朱鸝、貓頭鷹合影，並發布於個人臉書或IG，並「#2024紅面鴨FUN暑假」，即可參加抵用券摸彩活動。活動期間至8月20日，於鯉魚潭商圈消費滿200元，即可折抵100元，可使用於鯉魚潭商圈搭乘遊艇、踩天鵝船、商圈美食及合法旅宿等標示店家。

鯉魚潭商圈業者說，自從403地震後，鯉魚潭商圈生意只能用「慘淡」2字形容，希望藉由大型活動帶動花蓮觀光產業，讓全國民眾到花蓮旅遊，扭轉地方商機。

另外，縣府安排活動接駁車，活動期間每周日，在東大門夜市（重慶路上靠近石來運轉處）上車，去程從下午5時開始，發車至晚上7時，每15分鐘1班，回程於晚上8時、9時、10時從鯉魚潭活動會場（潭西水舞台區旁涼亭）發車回到東大門夜市。

花蓮縣政府刺激暑假觀光熱潮，7月13日至8月11日在鯉魚潭推出「紅面鴨FUN暑假」活動，邀請遊客到場欣賞表演。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府刺激暑假觀光熱潮，7月13日至8月11日在鯉魚潭推出「紅面鴨FUN暑假」活動，邀請遊客到場欣賞表演。記者王思慧／攝影

暑假 煙火秀 舞台 花蓮 親子

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